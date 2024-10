Talvised dekoratiivsed taimekastid valmivad väga lihtsate vahenditega

"Me vahel unustame anumad ja istutusamplid tühjaks ja need jäävad talveks tuule ja tormi kätte, aga need võiks ju täita ja selleks sobivad nii korvid, ämbrid kui potid," ütles Floristikakooli juhataja Inno Joonas. "Täna ma tahtsin väga lihtne olla ja hästi lihtsate vahenditega hakkama saada. Et kui meil on üks istutuskast tühjaks jäänud, mida sellega siis peale hakata."

Joonase sõnul aitab väsimuse ja pimeda aja vastu kõige paremini õues ringi liikumine. "See ongi hea võimalus minna metsa ja seal ka midagi ette võtta. Kõige toredam ja lihtsam asi on sammal, mis ei maksa mitte midagi ja mida võib väga julgesti võtta, võib kohe suure samblapalli amplisse tõsta," soovitas Joonas.

Samuti on väga tore sättida kuivanud oksi ja juurikaid ning ka okstest tehtud palle. "Värvi jaoks lisasin juurde kanarbikud. Meil on olemas eerikad ja kanarbikud, neil on nime ja kasvu erinevus. Kanarbikud võime istutada kasti ja kui nüüd pole veel väga tugevaid miinuskraade, siis nad selles kastis kasvavad veel edasi. Kui on suur istutuskonteiner, siis kanarbikud võivad talve isegi ilusti üle elada ja järgmisel aastal edasi kasvada."

"Mina panin kanarbikud potti ikkagi mulla sisse. Loomulikult peab need enne ka plastikkonteinerist välja võtma," õpetas Joonas. "Pimedal ajal võib istutuskasti taimede vahele panna ka väikesed lambikesed."

Hallika samblikuga sobib Joonase sõnul väga hästi kokku ka näiteks padipõõsas, mis säilitab oma kuju ka hoolimata tugevatest külmadest.

"Väga huvitav detail on veel lihtne männikoor, mida võib julgesti kasutada kattematerjalina, aga see on ka väga dekoratiivne. Samuti võib kasutada männioksi," julgustas Joonas loominguline olema. "Tehke nii nagu teile endale kõige rohkem meeldib."