"Ringvaate" stuudiosse jõudis Eesti kõige kallim elava kunstniku maal

Kunstnik Martin Saare pani oma uuele teosele hinna, mis teeb maalist Eesti elavate kunstnike töödest kõige kallima. Saar usub, et ostja on olemas ja loodab, et töö jääb Eestisse.

Saare sõnul on maali hinnaks 120 000 eurot ja maal on hetkel müügiks. Enne ta maali maha ei müü, kui nõutud hinda pakutakse, aga 118 000 eest on juba valmis maali ära müüma. Saar usub, et kuskil on ostja olemas ja ta soovib, et maal jääks Eestisse. "Kaks suuremat tööd läksid mul just Mallorcale, väga tahaksin, et see siia jääks," tõdes Saar.

Küsimusele, kuidas kunstnik teab, et maal nii palju väärt on, vastas Saar, et seda on maalilt näha. "Ma olen näinud palju halvemaid ja palju kallimaid," ütles Saar ja lisas, et teoorias võiks 120 000 eest kokkuhoidlikult elades kolm–neli aastat ära elada.

Kaks korda kaks meetrit suure maali peale kulus kokku 200 tundi – 100 tundi mõtteprotsessi peale ja 100 tundi maalimise peale. "Ma teen selliseid kaheksa kuni kümne tunniseid maalimispäevi tavaliselt. Hakkan hommikul peale ja maalin kuni ära kukkumiseni," ning lisas, et tunnid jagunesid ära rohkem kui kuu aja peale.

Saar, kellel läks oma maalide loendamine tuhandenda töö juures sassi, tõdes, et temast on saanud mõnes mõttes hullunud kunstnik, kes istub oma ateljees ja sealt välja ei tule. "Vanasti läks väljas käimise peale rohkem võhma, aga siis said need ringid tehtud ja praegu keskendun maalimisele. Selle maali puhul proovisin teha kümme korda parema töö kui seda oli eelmine," selgitas Saar.

Kunstnik selgitas, et maali keskel asub mehaaniline oraakel, mis on viide tänapäeva tehisintellektile ja otsingumootoritele. "Väike metafoor sellele, kuidas inimesed otsivad vastuseid ja proovivad neid leida, aga neid on raske leida, sest küsimusi on palju, infot on nii palju, et nagu maali üleval vasakus nurgas võib näha, on teisest galaktikast tulnud teemeister, kes on suures kiiruses pea kaotanud," sõnas Saar.

"Hea maal võikski olla selline, mis esitab küsimusi, seda vaadates on alati midagi uut leida ja mis jätab alati lahtiseid otsi, et igaüks sealt oma tähenduse leida saaks," lisas Saar.