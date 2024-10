Vaiko Eplik: Betti Alver oli geenius

Teisipäeval ilmus Vaiko Epliku ja ansambli Eliit album "Lähen müüjaks", millel on viisistatud Betti Alveri tekstid. Eplik ütles "Ringvaate" stuudios, et peab Alverit geeniuseks ja ei ole kindel, kust on tulnud Alverile lillelauliku kuvand, sest poetessi varast loomingut nimetaks muusik isegi dekadentlikuks.

Kuigi Eplik elas albumi loomise käigus Betti Alveriga peaaegu et koos ja luges päevast päeva tema luulet, siis suurima Betti Alveri eksperdi tiitli jätaks ta siiski kirjandusteadlastele.

Alveri poole pöördus Eplik sellepärast, et tal endal said sõnad otsa. Sarnaselt pöördus ta 12 aastat tagasi Andres Ehina poole, kes ta hädast välja aitas ja nii valmis album "Varielu". "Siis hakkas enda teksti ka jälle voolama. Ma loodan, et Alveriga läheb samuti. Seni tundub, et nii on," selgitas Eplik.

"Kui ma sain aru, et mul on endal selline tekstiblokk, siis tahtsin kindlasti leida ka naisautorit. Ja naisautorit, kes sobiks ka meeshäälele esitamiseks, sest tihti on seda keeruline leida. Aga Betti Alveri puhul mulle tundub, et suurt vahet ei ole. Seal on mingisugune üldinimlik plaan ja Alver on ka ise oma luule kohta öelnud, et "hing ei kanna pükse ega seelikut" ja mulle ka see väga meeldis ja julgustas," ütles Eplik.

Epliku sõnul oli Betti Alver geenius. "Ta on lihtsalt nii geniaalne luuletaja, et ta mingis mõttes kasvas üle pea ka oma õpetajal ja esimesel abikaasal Heiti Talvikul, kes oli tema julgustaja ja luule juurde suunaja. Ma olen plaadile valinud üsna tumedad tekstid, aga nendes on alati ka hoiak, et nad on alati sirge seljaga, pea püsti läbi elu minek," leidis Eplik.

"Kui mõelda Alveri elu peale, siis kui täna mõni kirjutaks sellises laadis, siis võiks teda isegi nimetada "emoks", aga Alver ei olnud mingi emo, vaid ta reaalselt kannatas. Nii stalinistlike repressioonide all kui ka selle all, et läbi punase terrori kadus tema elust inimesi. Rääkimata sellest, et hilisema uurimise käigus selgus, et mitmed luuletused, mis lõppvalikusse sattusid, on tema elust otse maha kirjutatud," rääkis Eplik ning tõi näiteks, et albumi nimilugu "Lähen müüjaks" kirjeldabki õhtut tema lapsepõlve kodus Jõgeval.

Argist, tavalist ja "ilusat" on Epliku sõnul plaadi jooksul vähe. "Plaadi jooksul saavad surma päris mitu õde, puuakse inimesi üles. Keskne kujund on pigem must lind. Ma ei teagi, kust on tulnud Betti Alveri kui lillelauliku kuvand. Viimased paar kogu päris elu lõpus olid võib-olla tõesti sellised malbemad, aga varajane looming on pigem isegi selline dekadentlik, väga karm ja tume. Samas ei lasku see sentimentaalsusess või haletsusse. Seal on selline väärikus ja muidugi laitmatu rütm," rääkis Eplik.