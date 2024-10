Uue muusika reede: Loreen, Bruno Mars, Kylie Minogue, Raul Ojamaa jpt

Üle pika aja on reede, mis viljakas ka Eesti muusikas. Uued singlid Motonormalilt, Tuuli Rannalt ja Triibupastalt ning debüütsingel ansamblilt Kuriks. Kylie Minogue avaldas albumi, mida Tallinnasse esitlema tuleb ja Tyler, The Creator pakkus fännidel esimest suupistet eesootavalt albumilt.

Motonormal – "Cocacolastic"

Tallinna pohhui-wave ansambel Motonormal (kunagine Siemens Nokia) avaldas uue singli, mis on bändi bassimehe ja taustavokalisti Timo Tiivase sõnul täiesti ilma konkreetse ideeta sündinud lugu. "Aga lõpuks iseloomustab lugu meie olemust väga hästi," lisas Tiivas. Singlile sündis tehisintellekti abil ka muusikavideo, mis sai alguse sellest, kui bändi biidimeister Sanel Mittai leidis AI-töörista, millega on võimalik üks foto teiseks moonutada.

Jarek Kasar – "Und mina n2gin"

Jarek Kasar, kes laadis septembris järgemööda digikeskkondadesse üles ka Chalice'i nime alt tehtud albumid, avaldas uue singli.

Tuuli Rand – "Kuum"

Tuuli Ranna uus lugu sündis laulja isiklikest kogemustest, refleksioonidest ja sügavatest tunnetest, mis on kirja pandud emotsionaalsetesse laulusõnadesse. "Kuum" toob laulja sõnul esile armastuse intensiivsuse ja lähedustunde. "Ma tean, et mõnikord on raske oodata, kuid armastus on see, mis muudab meid elavaks. Meie kehakeel hüüab alati, et tahame veel ja veel," selgitas Rand. Loo kaasautorid on Sander Sadam ja Cecilia-Martina Mägi.

Triibupasta – "Trampoliino"

Kaks ja pool nädalat tagasi Eesti hetkel kõige suurema, ja võib-olla ka selle aasta ühe suurema, hiti autorid Triibupasta on juba tagasi uue looga.

Kuriks – "Tule ja Põle"

Thrash metal bändi Wyrm Sub Terra eestvedaja Lauri Kuriksi poolt tänavu ellukutsutud ansambel Kuriks avaldas debüütsingli. Uue bändi lõi Kuriks selleks, et teostada muusikalisi ambitsioone, mis Wyrmi raamidesse ei mahtunud. Kuriksis löövad kaasa trummar VIlle Veering ja bassil Tanel Langer. Uue singli sõnade autor on Mart Kalvet.

Soundy ja Raul Ojamaa – "Overgrain"

Soundy ehk produtsent ja DJ Eero Muiste ja Raul Ojamaa võtavad hoogu, et avaldada aasta lõpus ühine EP. Esimene singel "Overgrain" on artistide sõnul rütmiline ja süngemate toonidega elektrooniga. "Lool on teistsugune tekstuur. Me ei ajanud taga kõige kaasahaaravamat vokaali või meeldejäävamat meloodiat. Tegime arvutite ja süntidega harmoneeruvat ning dissoneeruvat müra, mis meile meeldis," avas Ojamaa loomisprotsessi.

The Werg – "Paces"

Instrumentaalansambel The Werg ärkas pärast 2017. aastal avaldatud debüütalbumit loomingulisest talveunest ning avaldas uue singli. Lugu on varem elavas esituses kõlanud, aga tõuke singli avaldamiseks andis Ako Lehtmetsa filmitud muusikavideo. "Selle loo kuulamise ajal tasub minna jalutama nii loodusesse kui enda mõtetesse ja vaadata kuhu tee viib," soovitas The Wergi basskitarrist Indrek Viires.

Kitty Florentine – "Reprise"

Kitty Florentine andis välja teise singli Tšehhi produtsendi Aid Kidiga, mis jõuab ka kahe artisti veel selle aastanumbri sees ilmuvale ühiskogumikule "Balance". "Loo inspiratsiooniks on see tunne, kui avastad, et oled järjepidevalt samu vigu ja otsuseid teinud ja ei mõista, kuidas seda muutma hakata. Siis ühel hetkel saad aru, et mida rohkem neid vigu teed, seda selgemini hakkad tegelikult ennast nägema ehk areng on paratamatu, kui julged end vaadata. See mõjub mulle küll hea lohutusena." kirjeldas Kitty Florentine uue loo sõnumit.

Lotey, Chillin ja BigM – "Kann vahib vastu"

Uue põlvkonna räpparid Lotey ja Chillin avaldasid uue singli, mis viib kuulaja tagasi nullindate bling-hophopi juurde.

Sophie Ellis-Bextor – "Freedom Of The Night"

Emerald Fennelli film "Saltburn", kus kõlas Ellis-Bextori 2001. aasta hitt "Murder On The Dancefloor", tegi briti diskopop-lauljatari jaoks comeback'i juba ise ära ja Ellis-Bextor hoiab sellel uue singliga elu sees.

FKA twigs – "Perfect Stranger"

Briti laulja, laulukirjutaja ja tantsija Tahliah Debrett Barnett ehk FKA twigs avaldas teise singli järgmise aasta 24. jaanuaril ilmuvalt albumilt "Eusexua". Loo produtseerisid briti DJ Koreless, teiste seas nii Beyonce, Rihanna kui Britney Spearsiga koos töötanud duo Stargate ning hiljuti Kanye Westi, Playboi Carti ja The Weekndiga kõige tihedamat koostööd teinud duo Ojivolta.

Rosé ja Bruno Mars – "APT."

Kui möödunud nädalal tutvustas oma uut nägu Korea tüdrukutebändis Blackpink tegutsenud Jennie, siis sel nädalal on Rosé kord, kes on appi kutsunud Bruno Marsi.

Yeat ja Don Toliver – "New High"

Kõigest kaheksa kuud pärast veebruaris ilmunud albumit "2093" on California räppar Yeat tagasi värske tund ja kümme minutit vältava albumiga, millel teevad lisaks Don Toliverile kaasa ka Kodak Black, Summrs ja Lil Durk.

Kylie Minogue – "Kiss Bang Bang"

Tuleva aasta juunis Tallinnas Unibet Arenal üles astuv Austraalia popstaar Kylie Minogue avaldas albumi "Tension II", mille turnee käigus toimub ka Tallinna kontsert.

Kelly Lee Owens – "Time To"

Walesi produtsent ja laulja Kelly Lee Owens avaldas reedel neljanda albumi "Dreamstate", millel Owens liigub house-muusika rütmide saatel elektroonilise muusika juurest popmuusika suunas.

Loreen – "Warning Signs"

Kahekordne Eurovisiooni lauluvõistluse võitja Loreen avalikustas selle aasta teise singli "Warning Signs". EDM-i saunde aitasid Loreenil paika kruttida produtsendid Ina Wroldsen (Calvin Harris, Kylie Minogue), Corey Sanders (Sigala, Zedd, The Chainsmokers) ja John Shave (Charli XCX, Raye).

The Blessed Madonna ja Joy Crookes – "Strength (R U Ready)"

Ameerika DJ ja produtsend The Blessed Madonna avaldas debüütalbumi "Godspeed", millelt leiab 24 lugu, millest seitse on ka täiesti uued.

Charli XCX ja Kesha – "Spring breakers"

Kõigest kolm päeva pärast seda, kui ilmus album, mis täis ülimenuka "Brati" ümbertöötlusi, avaldas Charli XCX veel ühe remiksi, seekord loost "Spring breakers", mis oli üks kolmest lisaloost "Brati" 10. juunil ilmunud deluxe-versiooni pealt.

Tyler, The Creator – "St. Chroma"

Küll ainult väike jupike uut muusikat, aga midagigi. Tyler, The Creator teatas, et tema uus album "Chromakopia" ilmub esmaspäeval, 28. oktoobril. Lisaks Youtube'is avaldatud video- ja muusikaklipile avaldas räppar ka albumikaane, millelt võib lugeda, et kõik lood on kirjutanud, produtseerinud ja arranžeerinud Tyler Okonma ehk räppar-produtsent-muusik ise.

