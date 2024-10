Kaisa Selde: olen tajunud küll emaks saamise survet

Näitleja Kaisa Selde rääkis saates "R2 Hommik!", et on tajunud küll emaks saamise survet. Dokumentaallavastuse "Ühiskondlikult kahjulik element" lavastaja Helen Rekkori sõnul on üheks lastetuse põhjuseks kogetud koolikius, mis on jätnud väga ränga jälje.

"Inspiratsiooni saime ühe tuntud poliitiku tsitaadist, kuidas pealkirjastada teost, mis räägib naistest, kes kas ei soovi lapsi, soovivad väga lapsi, aga ei ole leidnud endale veel õiget partnerit või on siis veel otsustamisfaasis. Mina isiklikult ei tunne, et ma oleksin ühiskondlikult kahjulik element, ehkki mul ei ole lapsi," selgitas dokumentaallavastuse "Ühiskondlikult kahjulik element" lavastaja Helen Rekkor. "Küll aga tunnen, et see mõtteviis on ühiskonnas ikkagi tajutav."

"Miks üldse midagi teha, kui mitte maailma parandada," lisas Rekkor, miks nad otsustasid selle lavastuse lavale tuua. "Meie taotlus on dokumentaallavastuse formaadis avada nende naiste lugusid, kes on otsuse teinud või siis mitte teinud ja mis on selle otsuse juures hästi põnev ja väärtuslik, siis intervjuude läbiviimise soojendusküsimuseks palusime naistel rääkida oma lapsepõlvest ja oma suhetest lapsevanematega."

Rekkori jaoks tekkis naiste vastuseid kuulates ootamatult laiem pilt Eesti ühiskonnast 1980.-2000. aastatel, missugused olid suhted laste ja vanemate vahel, missuguses tohutus vaesuses paljud inimesed elasid ning millises olukorras olid üksikemad, sest sageli isad lahkusid pere juurest.

Rekkori arvates peaks lastetutest naistest rääkides vaatama ühiskondlikke probleeme laiemalt. "Mis on need ängid ja hirmud sellega seoses. Üks kindlasti on vaesusrisk," lisas Rekkor.

"Näitlejana on dokumentaallavastust tehes suurem vastutus, sa pead olema väga tekstitruu ja aus lõpuni välja," ütles näitleja Kaisa Selde. "Ma olen üle 30-aastane ja tihtilugu küsitakse ka minult sellise silmavaatega, et mis sul siis nüüd viga on, et sul veel lapsi pole. Mina enda lugu lavastuses ei räägi, kuigi teiste omavanuste naiste lood on suhteliselt sarnased ka mulle, tunnen ennast nendes lugudes ära. Surve tegelikult ikkagi on."

Rekkori sõnul on lavastuses mitu sketšilikku lugu, kus just jõululaua ääres või perekonna poolt tuleb surve, aga mitte ainult. "On ka lugu naisest, kes tõesti tahab väga emaks saada, aga tal pole see veel õnnestunud ja tema tajub väga tugevat survet just oma sõbrannade poolt, kes on värskelt emaks saanud," lisas Rekkor.

Ka Selde on seda teemat enda jaoks väga palju lahti mõtestanud, miks naised ei saa lapsi. "Naiste teemades üllatas mind kõige rohkem see, kui palju ma ikkagi üllatusin neid lugusid kuulates. Väga paljud uued nüansid tulid välja. On see siis koolikiusamine, pere mudel või kui paljud tegelikult ikkagi soovivad lapsi, aga miks ei saada. See teema on palju laiem, kui ma suutsin enda peas selle lahti mõtestada," ütles Selde.

Rekkor tõi välja Heleene Suija mõned aastad tagasi kirjutatud doktoritöö vabatahtliku lastetuse teemal meeste ja naiste puhul. "Ta tegi laiapõhjalise uurimuse ja leidis, et koolikiusu kogenud inimesed toovad selle välja ühe põhjusena, miks nad ei soovi siia ilma lapsi juurde tuua. On see siis see, et nad soovivad, et nende laps mitte kunagi ei kogeks midagi sellist või on neil endil siis foobia laste ees nii suur, et nad pelgavad lapsi ja teismelisi, olgugi et nad ise on juba täiskasvanud," tõi Rekkor välja.

"Sugulaste poolt on kindlasti surve. Ma olen enda vanematele ka ainus laps, seda enam on sealt see surve. Lisaks veel, Selde nime kannab edasi hetkel ainult üks noormees. Ka Selde nimi sureb varsti ära, ja mul ei ole lapsi ja kõik läheb nii kehvasti. Ei-ei, igapäevaselt ma ikkagi ei mõtle selle peale. Elu on lihtsalt niimoodi läinud, et võib olla ei leia seda õiget kaaslast. Siis tuleb kaaslane, kes ei soovi lapsi ja niimoodi need aastad lähevad," jagas Selde oma isiklikku kogemust.

Nalja saab etenduses kindlasti ka. "Mõned intervjueeritavad on suurepärased lõuapoolikud ja fantastilised jutuvestjad ning väga värvikalt jutustatakse oma alkohoolikust isa seiklustest, mis on kohutavalt naljakad, aga samal ajal valitseb selle kohal ja all õõv. Aga me nendel teemadel ikkagi lustime ka kõvasti," muheles Rekkor. "Minu õpetaja Kalju Komissarov ütles, et alati peab sul olema positiivne programm."