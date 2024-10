Hõimupäevadel tuulutatakse muusika- ja teatriakadeemias Soome rahvarõivaid

Fenno-Ugria asutuse nõunik Jaak Prozes selgitas "Terevisioonis", et hõimupäevade tähistamine sai alguse 1931. aastal, mil Eesti, Soome ja Ungari delegatsioonid võtsid neljandal soome-ugri kongressil vastu otsuse hõimupäeva üheaegselt tähistama hakata.

Nõukogude okupatsiooni ajal ei saanud hõimupäeva avalikult tähistada, küll aga tehti seda omakeskis. "Ma olen näiteks kadunud Linda Viidinguga vestelnud ja Nõukogude ajal toodi ikka kapi põhjast Soome lipp välja ja öeldi, et täna on hõimupäev. Niimoodi seda siis tähistati," sõnas Prozes.

Hõimupäevi tähistatakse mitmesuguste üritustega kogu Eestis. Tänavu läheb aga fookus enim Ida-Virumaale. "Seal on märkimisväärne elanikkonna osa, kellel on soome-ugri juured," märkis Prozes.

Lisaks tõi ta välja, et hõimupäevade tähistamisel mängivad olulist rolli koolid. "Põhiline tähistamine on koolides, kas siis emakeeletundides või ka pidulikumate aktuste näol. Nii et koolid on ikkagi põhiline kandepind."

Muude ürituste kõrval toimub 17. oktoobril kell 18 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis Soome rahvariiete tuulutamine. Prozes rääkis, et rahvariiete tuulutamise eesmärk on rahvarõivaid erksamalt välja tuua. "Soomes on rahvariiete traditsioon küllaltki konservatiivne ja on väga vähe võimalusi neid rahvariideid välja tuua, aga hõimupäevade ajal tuuakse need rahvariided välja," sõnas ta.