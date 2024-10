Elina Nechayeva: mu lauluõpetaja tundis mu häälest ära, et olen rase

Nechayeva hoidis raseduse uudist saladuses nii kaua kui võimalik. "Mul oli selline huvitav tunne juba mitu kuud ette. Kuna ma olen üleüldse üsna tundlik, olles artist, siis mul oli tunne nagu keegi jälgiks mind. Mõni aeg kõnnin armsamaga mööda tänavat ja järsku tunnen nagu keegi kolmas oleks siin ning vaataks ja jälgiks, mis me teeme, kuidas me suhtleme. Niimoodi korduvalt see juhtus, hakkasin unenägusid ka nägema, siis mõtlesin, et okei, keegi hakkab siia ilma tulema," jagas sopran.

Mingeid kindlaid isusid veidrate toidukoosluste järele pole Nechayeval enda sõnul tekkinud. "Mis oli huvitav, et esialgu oli suur soov süüa ainult värskeid puu- ja juurvilju. Organism tahtis kõike seda värsket ja head," sõnas ta.

Artisti rasedusest sai kõige esimesena aru aga hoopis Nechayeva lauluõpetaja. "Tema sai kõik häälest aru, sest hääl muutub väga, heas mõttes. Isegi öeldakse, et õige metsosopran on tõelise metsosoprani häälega alles pärast teist last. See hääl muutub lopsakamaks, naiselikumaks, sügavamaks, ja ma arvan, et see juhtus ka minuga."

Lisaks lapseootuse uudisele teatas Nechayeva ka abiellumisest ungarlasest koreograafi ja tantsija Ahmed Moussaga. "Abielupakkumine oli mulle muidugi tehtud tükk aega enne seda. Ta on imeline abikaasa, ikka nii nagu ma olen unistanud, kuidagi väga hästi klapib," sõnas sopran. "Kõige pikem aeg, mis me oleme üksteisest lahus olnud, on viis päeva. Suudame oma graafikut nii klapitada, et reisime koos sinna-tänna. Mõnikord on esinemised samal ajal ja tuleb eraldi esineda, aga on palju ka koos esinemisi," rääkis Nechayeva.

Oma last nimetas Nechayeva juba heaks kodanikuks. "Kui mina laulan laval, siis tema on tasa, tema tantsutrenni ei tee siis. Aga ta väga aktiivselt reageerib aplausile, see talle väga meeldib. Talle väga meeldib klassikaline muusika ja eriti meeshääled ning koor, eriti meeldivad talle viiulid ja tšellod," rääkis Nechayeva.