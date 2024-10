Lahutusnõustaja: mehed pole mõistnud, et abielu nõuab rohkemat kui raha koju toomine

Lahutatud meeste tugigrupp "Lahutusest lahenduseni" pakub lahutuskriisis vaevlevatele meestele abi ja tuge enda elu taas reele seadmisel. Grupijuht Karl Teichmann sõnas "Ringvaatele", et mõned mehed pole veel mõistnud, et käes on ajastu, mil abielu nõuab rohkemat kui lihtsalt raha koju toomist.

Tallinnas ja Tartus tegutsevad spetsiaalse koolituse läbinud grupijuhid on samuti mehed. "On selline meeste seltskond ja ma näen, et see aitab väga hästi avaneda. Ma ütleks, et stereotüüp, et eesti mees ei oska rääkida või ei taha või ei ole valmis, ei pea tõesti paika," sõnas grupijuht Karl Teichmann.

"Need on mehed, kes on aru saanud, et iseendaga tuleb tööd teha, et lahendused ei tule väljastpoolt. Selleni jõudmine on ka elus kahjuks asi, mis võtab aega," sõnas aga grupijuht Kristjan Prii.

Teichmann ja Prii on lisaks paljudele psühholoogialastele kursustele läbinud ka kogemusnõustaja koolituse. Mõlemal mehel on endalgi selja taga karmid lahkuminekud. "On olnud ka hästi palju sellist enesesüüdistamist," sõnas Prii. "Mingis osas on seda vaja teha, et teada, mis on need möödalaskmise kohad enda juures. Aga sellesse ei tohiks kinni jääda," sõnas ta.

Prii sõnul on algusest peale kehtestatud kokkusaamistel reegel, et nõu ei anta. "Me ei tea kunagi lõpuni kellegi taustalugusid, aga me saame alati rääkida sellest, kui tuleb mingi analoogne paralleel, saame öelda, et mul läks see lugu nii, käitusin sel hetkel nii, tulemus oli selline. Kas see teine mees sealt midagi kasulikku üles nopib, on juba tema valik."

10-nädalase programmi sisse kuuluvad teiste seas laste elu korraldamise ja ühisvara jagamise teemad. Läbi käiakse kõik lahutuskriisi faasid. "Võib-olla mehed ei ole mõistnud seda, et käes on uus ajastu, on vaja rohkemat, kui lihtsalt raha koju tuua. On vaja tarvis ikkagi õppida vestlema, sügavamalt arutlema ka tunnete teemal ja teha seda turvaliselt, et mõlemad saavad sellest mingisuguse lahenduse, kasu, mis viib seda suhet edasi," rääkis Teichmann.