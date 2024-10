Telesügis jätkub ETV-s ja ETV2-s uute sarjadega

Uus draamasari "Pärast pidu"

ETV-s alates 15. oktoobrist teisipäeviti kell 22.05.

ETV jätkab teisipäeviti draamalainel ja uue sarjana jõuab vaatajate ette 2023. aastal valminud Uus-Meremaa sari "Pärast pidu". Suhtedraama keskmes on ühe naise võitlused isiklike deemonitega. Penny elab rahulikku elu päevani, mil teema mees naaseb pere juurde. Viis aastat tagasi süüdistas naine avalikult endist abikaasat Philli seksuaalkuriteos oma teismelise tütre sõbra vastu. Toona ei uskunud teda keegi, sh Penny tütar Grace, kes isa enda juurde nüüd elama võtab. Mehe naastes tärkab kogu konflikt uuesti ellu.

"Pärast pidu" Autor/allikas: pressimaterjal

Sari on juba nähtav Jupiteris.

Uus krimisari "Rebus"

ETV2-s alates 16. oktoobrist kolmapäeviti kell 22, kaks osa korraga.

BBC uue krimisarja keskmes on ikooniline politseiuurija John Rebus, Šotimaa üks armastutamaid kirjanduslikke tegelasi. Sir Ian Rankini menuromaane on aegade jooksul tõlgitud ka eesti keelde, nende põhjal valminud sari pole seni aga ETV kanalitel jooksnud.

"Rebus" Autor/allikas: pressimaterjal

Sajandi alguses sai Rebus omanimelise sarja, kus peategelane oli jõudnud juba keskikka ja talle iseloomulikud omadused uurijana välja kujunenud. Värskelt valminud sarjas on Rebust kujutatud noore mehena, kes kistakse kuritegelikku maailma, kui tema vend satub konflikti Edinburghi kuritegeliku jõuguga. Nii seisab ta silmitsi moraalsete dilemmadega, kus põrkuvad seadus ja peresuhted.

Kuueosaline krimisari võeti üles 2023. aastal Edinburghis ja Glasgows, vaatajate ette jõudis see tänavu. Peaosalist John Rebust kehastab "Võõramaalase" sarjast tuntud Richard Rankin.

Uus krimisari "Professor T"

ETV-s alates 20. oktoobrist pühapäeviti kell 22.

Briti krimidraama keskmes on geniaalne Cambridge'i ülikooli kriminoloogia professor Jasper Tempest ehk professor T. Briljantse mõistusega härrasmees aitab politseil kuritegusid uurida, samal ajal teevad mehe elu keeruliseks võimukas ema ja obsessiiv-kompulsiivne häire.

Professor T Autor/allikas: pressimaterjal

Professor T rollis särab BAFTA auhinnaga pärjatud Ben Miller, kes on siinsetele televaatajatele tuttav nii sarjadest "Surm paradiisis", "Doktor Martin" kui ka "Bridgerton". Sarjale lisab värvi ja draamat professori ekstsentrikust ema Adelaide Tempest, meeldejääva rolli emana teeb Frances de la Tour, kes teinud kaasa nii ETV2 ekraanil näidatud sarjades "Õelus" kui ka "Võõramaalane".

Sari on juba nähtav Jupiteris.

Uus komöödiasari "Kalamaja blues"

ETV2-s alates 18. oktoobrist reedeti kell 21.50.

ETV2 pakub reedeti vaatamiseks Eesti-Soome ühistööna valminud noorte lühisarja "Kalamaja blues", mis algselt loodi Soome rahvusringhäälingu poolt sotsiaalmeediakanalites näitamiseks. Tegemist on uudse formaadiga, sest lühikesed (pikkus kuni viis minutit) episoodid esilinastusid esmalt Yle Instagrami kontol. Vastuvõtt sarjale on sedavõrd hea, et tulekul on ka teine hooaeg.

"Kalamaja blues" Autor/allikas: kuvatõmmis

Draamakomöödia räägib teismelise tüdruku Manna ja tema kunstitudengist täditütre OIli seiklustest Tallinnas Kalamajas ühe hilissuvise päeva jooksul. Sari käsitleb koomilises võtmes noortele olulisi teemasid nagu vaimne tervis, LGBT+ suhted ja läheduse otsimine.

"Kalamaja Bluesi" stsenarist ja režissöör on Vivian Säde, sarjas mängivad Annabel Tanila, Grete Alavere, Maria Valk, Liisbeth Kala, Karl Jakob Bartels, Kärt Tomingas ja Leo Väisänen.

Sari on nähtav ka Jupiteris.

Uus kostüümidraama "La Promesa"

ETV-s alates 21. oktoobrist esmaspäevast reedeni.

Hispaania rahvusringhäälingus valminud ja seal ka esilinastunud ajalooline draamasari "La Promesa" pakub sissevaadet aristokraatlikku eluviisi sajand tagasi ja samas kõditab meeli kriminootidega.

On aasta 1913 ja La Promesa häärberi pererahvas ja teenijaskond valmistub suurejoonelisteks pulmadeks. Teenijaskonnaga liitub noor neiu Jana, keda samal ajal kannustab soov maksta kätte ema surma eest ja leida üles oma vend. Kui pulmapidustuste ajal juhtub markii noorimal pojal lennuõnnetus, siis satub just Jana noormehe elu päästma ja sealt edasi hakkab rulluma draama, kuhu on segatud suured tunded, mõrv ja perekonnasaladused.

"La promesa" Autor/allikas: pressimaterjal

"La Promesa" sarja jagub lõunaeuroopalikku temperamenti ja samas uhket ajaloolist kostüümidraamat. Omal moel saab seda võrrelda legendaarse sarjaga "Downton Abbey", kus britiliku vaoshoituse asemel on tunded tulisemad ja sündmustele lisavad vürtsi krimielemendid.

Hispaanias esilinastus "La Promesa" 2023. aastal, suure huviga vastu võetud sarjal on valminud juba ka teine ning kolmaski hooaeg. Sooja vastuvõttu on "La Promesa" saanud ka Eesti naaberriikides, nii on Soome rahvusringhääling YLE hetkel näitamas juba kolmandat hooaega ja ka Lätis lööb sari laineid.

Sarja esimesed osad on juba nähtavad Jupiteris.