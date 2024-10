Koerasportlane: agility peamine eeldus on, et koer tahab seda teha

Kääbuspinšer Roxyga MM-il võistelnud Triine Piirsalu jäi koera esitusega rahule. "Roxy oli selle aasta MM-il ainuke oma tõu esindaja ja arvestades, et ta on juba 9-aastane ja me saime kokkuvõttes 16. koha 90-st koerast, siis olen väga rahul. Seal on igasugu erinevaid tõugusid, kes on rohkem võib-olla agility's tegusamad ja alati üleval pool, selles mõttes on väga hästi," rääkis Piirsalu "Terevisioonis".

Eesti MM-i tiimi kapteniabi Maarja Padari-Kallit sõnas, et kuigi mõnel koeratõul on võistlemiseks paremad eeldused, siis ei pea ka alati MM-i tasemel tegutsema. "Ma arvan, et igal koeral, kellele aktiivsed tegevused meeldivad, on tore tegelikult agility't teha," sõnas ta.

Kääbuspinšer Roxy Autor/allikas: ERR

Võistlusel hinnatakse raja puhast läbimist ja kiirust. "MM-il on kiirus juba väga oluline, väiksematel võistlustel võib juhtuda, et piisab ainult puhtast rajast, et olla poodiumil," kommenteeris Padari-Kallit.

Koerad on võistlusklassidesse jaotatud turjakõrguse alusel. "Koerad võistlevad ikka enam-vähem enda kõrguste koertega, tõke on väiksematel koertel madalam, kõrgematel koertel kõrgem. Siis loomulikult ka arengutaseme järgi, aga MM-il võistlevad need, kes on kõige kõrgemas võistlusklassis juba," rääkis kapteniabi.

Eesti meeskonna parima tulemuse eest hoolitsesid sel korral Toomas Pent ja mudi Mürru, kolmas koht jäi midi-klassis 0,02 sekundi kaugusele. "See näitab, kui oluline see kiirus on, nii lähedal, aga samas nii kaugel," sõnas Piirsalu.

Individuaalselt lõpetasid teistes suurusrühmades Eesti parimatena mini-klassis Triine Piirsalu ja kääbuspinšer Roxy (Millgret Reya) 16. kohal, väikemaksides Natalja Garastsenko ja bordercollie Enzo (Enzo Hendl) 14. kohal ning maksides Marge Mitt ja bordercollie Fay (Proforza Magnificent) 58. kohal.

Eestit esindas võistlusel kokku 24 koerasportlast, osaleti kõigis neljas suurusrühmas. Meeskondlikult tegi parima tulemuse midi, olles kokkuvõttes 7. kohal. Eesti minid ja maksid olid kokkuvõttes 17. kohal ning väikemaksid 15. kohal.

"Kindlasti koer peaks tahtma seda teha, talle peaks see meeldima," kirjeldas Piirsalu tähtsamaid eeldusi agility's võistlemiseks. Padari-Kallit lisas, et kõik algab ka koera tervisest. "Koer peab olema füüsiliselt terve ja heas vormis, siis on kõik tagatud. Kui omanik tahab teha ja ta on valmis panustama, siis tuleb koeral ka see entusiasm üsna ruttu."