Lennu hilinemisel või tühistamisel tuleb esmalt tegeliku lennuvedaja poole pöörduda

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ettevõtluse osakonna jurist Helena Tipka märkis "Terevisioonis", et aastas tehakse Eestis tarbijakaitseametile, tarbijavaidluste komisjonile ja Euroopa tarbijakeskuste võrgustikule umbes 700 lennukaebustega pöördumist.

"On kindlasti reisijaid, kes teavad väga hästi oma õiguseid, on juba kõik vajalikud nõudmised, nagu lennuvedaja poole pöördumine, täitnud ja vajavad lihtsalt lisaabi. Samas on ka reisijaid, kes pöörduvad meie poole puhtalt küsimusega, et mida nüüd edasi teha," rääkis ta.

Enim pöördutakse TTJA poole, kui lennuvedajaga ei ole asjad soovitud tulemuseni jõudnud. "Lennu tühistamisel või hilinemisel on õigus piletiraha tagastamisele, kui tühistamisest või pikaajalisest hilinemisest on teavitatud vähem kui kaks nädalat enne lennu väljumise aega, on õigus hüvitisele. Hoolitsuskohustus tekib vedajal siis kui lennu hilinemisest või tühistamisest teatakse vahetult enne lendu. Kui neid kohustusi ei ole vedaja täitnud, on enamasti meie abi vaja, et seda kohustust saaks neilt näiteks hüvitise näol välja nõuda," selgitas jurist.

Tipka rääkis, et kui lennuga tekib probleeme, tuleb esimese asjana lennuvedaja poole pöörduda. "Sealjuures on oluline tähele panna, et oleks tegelik lennuvedaja, mis tähendab seda, et vedaja, kes reaalselt seda lendu teostama pidi. Kuna meil on ka vedajaid, kes lende vahendavad, mis tähendab, et kui olete ühe lennuvedaja veebilehelt lennu ostnud, siis see ei pruugi tähendada seda, et ta ka seda lendu teostab. Tegeliku lennuvedaja näeb enamasti ära lennupiletilt või lennu broneeringut. Just see on see ettevõte, kelle poole peate lisanõuetega pöörduma," õpetas ta.

Kui lend on hilinenud kaks tundi, on vedajal kohustus hoolitusele ehk siis ta peab tagama söögi, joogi ja kui öö jääb vahele, siis vajadusel majutuse. Kui lend on hilinenud kolm tundi, on õigus nõuda hüvitist, mis on sõltuvalt teekonna pikkusest 250–600 eurot. Kui on üle viie tunni ja lend ei ole enam eesmärgipärane, siis on teatud juhtudel võimalik nõuda ka piletihinna hüvitamist, selgitas jurist.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole tasub pöörduda, kui lennuvedaja ei ole kahe kuu jooksul vastanud või vastus ei ole piisav.