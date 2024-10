Eurovisiooni direktorina asub ametisse Martin Green

Greeni kogemus suurürituste tegevprodutsendina hõlmab näiteks 2012. aasta Londoni olümpia- ja paraolümpiamängude ning 2023. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamist.

Green asub ametisse novembris ja tema ülesanne on suunata Eurovisiooni tulevikku, valmistudes samal ajal 2025. aasta võistluseks, mis toimub Šveitsis Baselis. EBU on rõhutanud, et tema ametisse nimetamine peegeldab nende soovi kasvatada Eurovisiooni brändi ja esile tuua muusika võimet ühendada erinevaid kultuure ja põlvkondi.

"Martini kogemused, strateegiline mõtlemine ja loominguline energia on hindamatu väärtusega," ütles EBU meediadirektor ja peadirektori asetäitja Jean Philip De Tender. "Selle kõrgema rolli loomine ja Martini ametisse nimetamine peegeldavad seda, kuidas me tugineme ainulaadse platvormi ajaloole ja tugevatele külgedele, mis tähistavad muusika jõudu inimesi kokku tuua."

Green märkis, et Eurovisiooni direktorina ametisse asumine on tema jaoks unistuse täitumine. "Eurovisiooni lauluvõistlus haarab põlvkondade, riikide ja kultuuride kujutlusvõimet. See jääb rõõmu, artistlikkuse ja mitmekesisuse majakaks ning annab tunnistust avalik-õigusliku ringhäälingu kaasavast jõust," ütles ta.

69. korda toimuv Eurovisiooni lauluvõistlus peetakse Šveitsis Baselis 13.–17. mail 2025. Osalevate ringhäälinguorganisatsioonide nimekiri avalikustatakse selle aasta lõpuks.