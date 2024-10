17-aastane tuulikufänn on 11 aastaga teadaolevalt iga Eesti tuuliku juures käinud

Tänaseks teadaolevalt kõiki Eesti tuulikuid näinud Rasmus Tähepõld rääkis "Ringvaates", et huvi tuulikute vastu sai tegelikult alguse hoopis hirmust. "Kui ma olin väike, ei saanud me maanteel tuulikust mööda sõita, sest kohe tuli nutt jala peale. Siis mu vanaisa otsustas, et see ei ole adekvaatne hirm, niimoodi ei saa elada ja siis ta hakkaski mind nendega harjutama," meenutas ta.

Esimene tuulik, mida ta külastas, oli Võivere tuulik. "See on mu vanavanemate kodule väga lähedal ja ilmselt üks ilusamas korras tuulikuid selles piirkonnas. See oligi hea koht, kust alustada. Vanaisa viis mind vastasoleva põllu serva ja sealt hakkasime vaikselt lähemale minema," kirjeldas ta. "Siis käis mingisugune klikk peas ära ja hirm muutus hobiks."

11 aasta jooksul on ta enam kui 480 tuulikut vaatamas käinud. Viimase tuulikuna jõudis Tähepõllu nimekirja Vihkla tuuleveski. "See on lihtsalt niivõrd kaugel kõikidest teistest tuulikutest ja meie üldistest marsruutidest. Kuna Lõuna-Eesti on mägine ala, on seal vähe tuulikuid, mis tähendab, et mul ei ole sinna eriti asja olnud. Ma lükkasin seda aina edasi, kuni lõpuks tuligi viimane reis kätte."

Tähepõllu sõnul oli tipphetkel Eestis üle 2000 tuuleveski. "Eesti oli kunagi tuulikute maa nagu Hollandki," märkis noormees. "Praeguseks on need üle Eesti laiali – mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. Enamus, mis on alles, on Lääne-Eestis ja saartel," selgitas ta.

Järgmisel aastal loodab Tähepõld välja anda Eesti tuulikutest rääkiva raamatu. Samuti loodab ta enda tuuliku valmis ehitada. "Mul on juba kavandid valmis joonistatud. Ma panen jahu jahvatama," tõstis ta tulevikult katteloori.