Puhu-Risti söögimaja peakokk: oleme täie uhkusega retrosöökla

Puhu-Risti söögimaja on samas kohas tegutsenud juba 1993. aastast. Hommikusöögi eest tuleb söögimajas välja käia 2–3,5 eurot. Kõige kallimad praed maksavad aga 6,5 eurot. Supi, prae ja magustoidu saab seal kätte 9,9 euro eest.

Söögimaja juhataja Moonika Janvest rääkis "Ringvaates", et nende toitude hinnad on teistega võrreldes seetõttu odavamad, et nad teevad suure osa tööst ise ära. "Meile tuleb nuumik sisse ja sealt me hakkame kõike ise tegema. Hakkliha teeme ise, lõigume karbonaadid, välisfileed, šnitslid ja asjad. Me ei osta kümme kilo karbonaadi sisse, meile tuleb poolteist siga ja sealt hakkame toimetama," avaldas ta.

Puhu-Risti söögimaja peakokk Ingrid Seemann rääkis, et nende kliendid ootavad lihtsat kodust toitu, mis täidab kõhtu ja on maitsev. Peakoka sõnul peavad nad ennast täie uhkusega retrosööklaks. "Minu meelest on see väga äge, et inimesed tunnustavad seda lihtsat kodust toitu ka," rõõmustas ka söögimaja juhataja.

Söögimaja kliendid kiitustega kitsid ei ole ning Puhu-Risti toite naudivad ka välismaalased. Poolast pärit Jonasz tellis endale sealiha kartulitega. "Ülimaitsev. Meil Poolas sellist liha ei tehta, täiesti teine köök. Mulle meeldib," kiitis ta.