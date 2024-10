Traktorikoguja: tahan lastele näidata, millega isad ja vanaisad tööd tegid

Kaigo talu peremees Valdu Välimäe rääkis "Maahommikus", et kogub traktoreid selleks, et näidata lastele, kuidas vanasti tööd tehti. Paljude masinatega teeb ta põllutööd siiani ning 2023. aastal korraldatud üle-eestilise traktorite kokkutuleku eest sai ta Türi vallalt aasta teo tunnustuse.

"Ma kogun traktoreid sellepärast, et poisid näeksid milliste masinatega on nende isad ja vanaisad tööd teinud. Väga pajud nendest traktoritest on jõudnud vanavara kokkuostu ja sealt ei saa kunagi midagi tagasi. Ma olen püüdnud üksikuid marke niimoodi koguda, et oleks vähemalt üks eksemplar olemas, mida lastele näidata ja rääkida, kuidas nendega tööd tehti," ütles Kaigo talu peremees Valdu Välimäe.

Välimäe sõnul on tänapäeval see häda, et bensiinid ei ole väga kvaliteetsed ja karburaatorisse tekib vaik.

Välimäe isa ja vanaisa olid sepad ja ka tema oli ninapidi meeste toimetuste juures. Töötanud on ta traktoristi, kraanajuhi ja mehhaanikuna. Samuti on ta olnud priitahtlik pritsumees.

Osad masinad käivad veel praegugi talutöödel. "Mõni masin on iga päev käigus. Talu on mul kuskil 40 hektarit maad ja samapalju metsa. Kartulimaa kündmiseks on mul ader. Kartulit oli küll maas vähe, mõne vaka jagu, sest ausalt öeldes seda kartulimaad polegi tarvis. Kartulit, nii vähe kui sa seda sööd, jõuab ju poest ka osta. Aga naine ütleb, et hea on, kui varajane kartul oma omast käest võtta. See on elustiil," ütles Välimäe.

Traktorite koguja Kaigo talu peremees Valdu Välimäe Autor/allikas: ERR

Välimäel on kokku 16 traktorit ning veel muidki masinaid, näiteks viinamarjakorjamiseks mõeldud traktor. "See on Eestis väga haruldane masin. Põllumajanduses polegi neid vist kasutuses olnud. See oli EPA õppesõidutraktor, mida hakati tootma viinamarjaistanduste jaoks. Ma ei teagi, kuidas nad Eestisse üldse sattusid."

"Kui sa vanu asju taastad, siis ei ole mõtet neid kuhugi tolmu alla jätta. Igaüks, kes midagi sellist teeb, tahab oma tööd näidata. Mu tutvusringkond on nii suur, sest ma olen elu aeg nende uunikumidega tegelenud, kahel Türi mehel tuli mõte teha traktorite kokkutulek ja mina hakkasin kõiki läbi helistama, kus ma teadsin, et traktoreid on, kõik olid nii vaimustunud asjast. Ma arvasin, et kui 50 traktorit tuleb kokku, siis on hästi, aga tuli üle 70 traktori," rõõmustas Välimäe. "Järgmisel aastal teeme jälle."

Selle ettevõtmise eest tunnustas Türi vald Välimäed aasta teo tiitliga.