Siirupiemand: saare naise jonnakusega saab suuri asju ära teha

"2018. aastal avasime uue kadakakoja ehk suure köögi. Koduköögis enam olla ei saanud, isa ütles, et köök on kogu aeg naisi täis, pliit on potte täis ja suvel on auru täis ja muud ei jäänudki üle, kui võtsime julguse kokku ja 2015. aastal oli ka PRIA toetusvoor," ütles siirupiemand Liisi Kuivjõgi.

Toetusraha eest soetati suured õllekeedukatlad.

"Liisi käib võrsetekorjel, siis puhastame need ära ja mutsime katlasse. Neli päeva on katlas, kus tõmmis läheb järjest tumedamaks kuni on lõpuks kena konjaki nägu. Seejärel läheb tõmmis teise katlasse, laseme keema ja lisame suhkru ning pooleteise päevaga on valmis," selgitas siirupiemand Danja Seppel.

Maitsete saamiseks lisatakse juurde erinevaid mahlasid. "Näiteks rabarberi ja ploomimahla ja leedrimarja äädikat. Maitsetaimedest lisame tšillit ja ingveri," lisas Seppel.

Marjadest hakati ka soolasid tegema. "Kadakamarja näpusoola ja 2021. aasta viikingi aastal tegime oma retseptiga viikingi soola, kus baasiks on kadakamarja näpusool ja lisaks veel must pipar, küüslauk ja kurkum ning nimetasime selle väikeseks viikingiks. Saaremaa viiking on juba Eestimaal kuulsust kogunud musta küüslauguga sool," selgitas Kuivjõgi.

Kuivjõgi sõnul tõi kadakamarja siirupi maale üks Tallinna proua, kes tuli Saaremaale kokaks, sai tema emaga tuttavaks ja hakkasid siis koos katsetama.

"Nii nad alustasid ja siis võtsid minu ka kampa. Me oleme ennast nimetanud siirupiemandateks," ütles Kuivjõgi. "Suure külma ja vihmaga korjele ei lähe, aga muidu teeme siirupit kogu aeg. Põhiliselt saab meie tooteid Saaremaalt, sest me tahamegi et inimesed tuleksid meie juurde, sest meie küla on nii nunnu," ütles Kuivjõgi.

"Eks see algus ikka raske oli, kui inimesed meie köögis koguaeg sisse-välja käisid, aga siirupiga saime hakkama. Praeguse arenguga olen rahul, sest ma ise enam sellest osa ei võta, nii et nüüd ma võin kõike lubada," ütles siirupiemand Maret Künnap.

"Emakene oli ju selle sünni juures ja tänu temale meil see siin niimoodi kasvanud on. Ema puhul on seda saare naise jonnakust näha, kuidas läbi viia üks asi lihtsalt tühipaljast ideest," ütles Kuivjõgi. "Nüüd toimetab ema kogu aeg aias ja vastutab aiamiljöö eest."

Kööki ei saa inimesi lubada, et maitseid degusteerida ja kuna poekene on nii väike, siis tehti õue peal olevast garaažist omanäoline müügisaal.

"Alustasime kadakasiirupiga, nüüd on meil okkajahu, marjajahu, erinevad soolad ja palju muud," loetles Kuivjõgi.

Korraga korjab Kuivjõgi kadakaid 35 kilo ja selleks kulub kaks tundi. "Me korjame isakadakat, sest see ei kanna marja. Kadakas on meie oma taim, kasvab meie lähedal ja toetab meid kui vaja."