Piip: läheneme kõigele huumoriga, sest nalja on tänapäeval endiselt vähe

"Me olime Philadelphias festivalil ja mängisime kohalikele ja festivalirahvale viis etendust ning saime taas kinnitust sellele, et ükskõik millises maamunapunktis me oleme, reaktsioonid on samasugused," ütles Toomas Tross.

"Eesti kool New Yorgis sai 90. aastaseks ja sealt tuli kutse," lisas Haide Männamäe.

Sellel sügisel Piip ja Tuut teater uusi asju välja ei too, sest vanad peab enne ära lõpetama. "Viimsi Artiumis toimub "Tallinna karude" viimane etendus," ütles Tross. "Meie pisikese teatri repertuaaris on üle tosina lavastuse."

Männamäe sõnul on see tore, et neil ei lähe midagi mängukavast maha. "Etendus lihtsalt seisab natuke aega laos ja siis me saame selle uuesti välja tuua, sest uusi lapsi tuleb ju peale."

Jõululavastust "Piip ja Tuut piparkoogis" mängivad nad 2011. aastast alates. "Me ei tohi seda enam muuta ja iga detsember peab see jälle tulema, sest meil on peresid, kes on harjunud käima. Lapsed on küll vahepeal juba suureks kasvanud, aga traditsioon jääb," muheles Männamäe.

Männamäe sõnu lähevad nad pärast saadet proovi, kus nad Indrek Koffi ja Marta Lotta Kukega üht muusikalist vaimse tervise sarja lavastust teevad. "Meid kutsuti kaasa lööma," on Männamäe tänulik. "Me püüame sellele huumorivõtmega läheneda, sest nalja ja naeru on endiselt tänapäeval vähe."

Piibu ja Tuudu teatri kõige uuem lavastus on "Spaghetti". "See on Piibu ja Tuuduvaba lavastus, mis tähendab, et meid seal ei ole, mängivad teised näitlejad," ütles Männamäe.

"Me oleme juba natuke nagu säilitusaineid, säilime ja säilime juba üle 25 aasta," muheles Tross.

Männamäe sõnul läheb teatril juba 15. hooaeg. "Endal lähevad ka silmad suureks, sest alles me ju sinna Toompeale kolisime. Aga jõud ei rauge, ei tohi raugeda. Tahtmisi on päris palju. Uuel hooajal on palju asju tulemas, kus ongi Haide ja Toomas," ütles Männamäe.

"Piip ja Tuut ajajalus" on etendus, kus Piip ja Tuut saavad särada, ilma et nad kordagi etenduse jooksul oma suu lahti teeksid. "Jan Kaus kirjutas meile ilma sõnadeta lavastuse. Me räägime Eesti loo ära ühe tunniga. Saame särada seal oma parimal moel, kuigi meile mõnikord nii väga ikka meeldib suu lahti ka teha," ütles Tross.

"No me etenduse lõpus ütleme kolm sõna," lisas Männamäe.

Männamäe sõnul sõidavad nad 15. hooajal päris palju ringi ja avastavad uusi saale. "Meid on lausa kutsutud," lisas Männamäe.