Side ja laptopi muuseumis saab faksi saata ja taksofonist helistada

Side ja laptopi muuseumi asutaja Marko Koemets rääkis saates "Prillitoos", et leidis oma töökapist Tartu telefonivabriku vändaga telefoni ja sellest sai kõik alguse. Koemetsa sõnul on plaan ehitada sidemaja kõrvale ka arvutimaja, kus saaks eksponeerida muuseumi suurt sülearvutikogu.

Keset Rõuge metsi asub omanäoline side ja laptopi muuseum.

"Nendes uuemates telefoniputkades helistati 1993.–1998. aastani, ja miks need putkad alati kolmekaupa olid, siis sellepärast, et poleks järjekordi," selgitas side ja laptopi muuseumi asutaja Marko Koemets, kes ise on töötanud sideelektrikuna.

2010. aastal lõppes telefoniputkades helistamine ära, sest tulid mobiiltelefonid ja Eesti läks üle eurole. Et telefoniautomaate ei peaks ümber seadistama, kuna see oli väga kallis," lisas Koemets.

Helistamiseks vajalikke kaarte sai soetada 30, 50 ja isegi 100 krooni eest.

Side ja laptopi muuseum Autor/allikas: ERR

Muuseumi õue peal seisab ka üks mast. "2005. aastal võeti alla. Seda aitas Telia rekkaga siia tuua ja see oli üleval Pärnus piimakombinaadi katusel."

Muuseumis saab uudistada ka autobusside piletikompostreid ning sellega pileteid läbi lüüa.

Koemets läks aastaid tagasi tööle Tallinna telefonivõrku ning oma töökappi koristades leidis Tartu telefonivabriku vändaga telefoni. "Keegi ei teadnud, kust see sinna sai ja nii saingi ma oma esimese eksponaadi. Kuigi siis ei olnud üldse mõtet muuseumi teha," meenutas Koemets, millest kõik aluse sai.

Side ja laptopi muuseum Autor/allikas: ERR

Muuseumis saab kettaga telefoniga helistada ja faksi saata. Muuseumis on alles ka Telia viimane saadetud faks.

"Lapsevanemad imestavad, et lapsed alguses ei taha muuseumi tulla, aga pärast ei saa neid enam siit minema, nii põnev on. Õues tekib lausa telefonijärjekord, kõik tahavad taksofoniga helistada," muheles Koemets.

Muuseumist on saadud teleseriaalide jaoks ajastutruusid rekvisiite nagu näiteks kõige esimene mobiiltelefon, mida tuli lausa kohvris kaasa tassida ning mida sai näha sarjas "Pank".

"Plaan on ehitada siia kõrvale teine majakene veel, kus oleks sülearvutite jaoks arvutimaja ja olemasolev jääks sidemajaks," avas Koemets muuseumi tulevikuplaane.

Praegu on muuseumis üle 600 laptopi, mis ootavad hoiukastidest vitriinidele pääsemist.