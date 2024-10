Peeter Vähi: kahjuks ma ei osanud bändiga teenitud rahaga midagi tarka teha

Vitamiini asutajaliige Peeter Vähi rääkis saates "Hommik Anuga", et nende bändi suure edu üheks põhjuseks olid telemaja rekvisiidilaost leitud esinemiskostüümid, mis olid 40 aastat ajast maha jäänud. Vähi sõnul teenis ta bändiga väga palju raha, aga kahjuks ei osanud ta sellega õigel ajal midagi tarka peale hakata.

"Koosseisude vahetumised andsid ka kirevust juurde, sest ei olnud ühtset läbivat stiili, natuke eklektiliseks küll muutus asi, aga ma arvan, et publikule oli see just põnev," ütles Vitamiini asutajaliige Peeter Vähi, kes on kõik 11 aastat bändis mänginud.

Bänd on otsustanud üheks õhtuks kokku tulla ja kontserdi anda. "Meie bändi liikmetest on kaks inimest juba teispoolsuses, Kulno Luht ja Raul Sepper ning ka kõikide ülejäänud bändiliikmete vanusenumber on seitsmekümne kandis ja oleks vist naiivne mõelda kümne aasta pärast üks kontsert teha," selgitas Vähi, miks nad just nüüd otsustasid kõik koos viimaseks korraks lavale tulla.

Vähi sõnul on ju üldteada, et üle seitsmekümneaastastel lauljatel hakkab hääl ära minema.

Laulja Mait Maltis oli Vitamiini liige neli aastat. "Need olid sisurikkad, põnevad ja ilusad ajad. Venemaal ma olin rokilaulja, aga Eestis me tegime natuke teistsugust muusikat. Venemaal laulsime spetsiifilisi rokilikumaid laule, sest me olime suurtel galakontsertidel, kus seitse kollektiivi esines ja Vitamiin oli kõige viimane. Tegime kuus-seitse laulu ja sellest piisas, et inimesed olid sillas, sai isegi spagaati visatud," meenutas Maltis.

Mait Maltis ja Peeter Vähi Autor/allikas: Kairit Leibold

Vähi sõnul oli Mait tõeline rokistaar, sest vene bändidel ei lubatud laulda inglise keeles, aga Vitamiini suhtes see keeld ei kehtinud. "Eestis oli Vitamiinil popansambli maine," lisas Vähi.

"Olud olid sellised, et ühel või teisel põhjusel käis bändist läbi väga palju lauljaid. Üks tahtis bändist ära minna perekondlikel põhjustel ja mõne puhul polnud me rahul tema kunstilise tasemega ning palusime tal ära minna, aga pigem on see bändi puhul puudus, mitte eelis," ütles Vähi.

Vitamiinis oldud ajal ning bändiga reisides sai Vähi enda sõnul pildi roki- ja popi kontseptsioonist, mis üldse toimib ja mis teeb rokkmuusikast roki.

"See ei ole ainult muusikaline väärtus. Staarmuusikuid tekitavad hoopis teistsugused asjad. Oma praeguses helilooja töös on mulle väga suureks kasuks, et ma olen viibinud palju stuudiotes ja aru saanud ka muusika elektroonilisest poolest. Vitamiiniga reisides olen saanud rahuldada ühte oma elu kirge, milleks on reisimine, sest oli väga palju kohti, kuhu ma ilma bändita kindlasti poleks saanud minna," ütles Vähi.

Vähi sõnul on staarmuusikuks saamisel väga oluline õigel ajal õige stiiliga väljatulemine, riietus, manageri suunavad soovitused ja juhused ning erinemine teistest.

"Me leidsime telemaja rekvisiidilaost endale kostüümid, millest said meie esinemisriided. Nende hallide ülikondade sisse olid kirjutatud nimed Emil Laansoo, Abi Zeider, Kalju Terasmaa ja keegi Ernesaks. Need olid 40 aastat ajast maha jäänud kostüümid," muheles Vähi. "See toimis väga hästi ja iga arvustus rääkis, et huvitav küll, laval pole mingeid lasereid, vilkuvaid tulukesi ja Vitamiin tuleb ka ajast mahajäänud ülikondadega, aga kõik toimib," meenutas Vähi.

Vähi rääkis, et nad teenisid bändiga väga hästi. "Mu ema oli asutuse pearaamatupidaja ja ma sain ühel korral temast 13 korda rohkem palka. Ema teenis 140 rubla kuus ja minu kõige suurem ühe kuu sissetulek oli 1750 rubla. Mul oli kodus kilekott, mis oli raha täis ja selle eest oleks võinud osta suure kahekorruselise kivimaja kuskil Tallinna heas piirkonnas, aga ma ei mõelnud absoluutselt nende asjade peale ja kui siis raha hakkas nõukogude liidu lagunemise ajal kukkuma, siis ma sain selle kotitäie raha eest osta kaks ikooni ja ühe vaiba," muheles Vähi.