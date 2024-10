Kosmikud: päris enda muusikani juhatas meid üks käsikirjaline luuleraamat

Kosmikute asutajaliige Kristo Rajasaare rääkis "Hommik Anuga" saates, et päris enda muusikani jõudsid nad ühe juhuslikult leitud käsikirjalise luuleraamatu abil. Teise asutajaliikme Aleksander Vana sõnul oli bändi kõige suurem visuaalne muutus see, kui nad hakkasid ülikondi kandma, sest seni oli bändiriietuseks olnud hullusärgid ja nahkpõll.

"Minu vanemate maja aias sai ansambel Kosmikud alguse, seal me Vanaga 25 aastat tagasi istusime ja palusime ühel meie kooliõel neli maleva laulu ette laulda, et nendega otse Linnahalli suunduda ja teha nendest meie esimesed neli lugu, mis olid kõik kaverid," meenutas Kosmikute asutajaliige Kristo Rajasaare. "See oli meie väike proovitöö, et vaadata, kas me üldse kuidagi toimine. Siis hakkasid alles tulema meie oma lood."

Kuna need kaverid Rajasaare sõnul üldse ei toiminud ja nende esimene laulja Taavi Pedriks leidis oma töö juurest ühe väga juhusliku käsikirjalise luuleraamatu, siis sealt sai kõik alguse. "Me leidsime sealt oma tee ja meile tundus, et sellega võiks edasi minna," lisas Rajasaare.

"Kõige suurem visuaalne muutus oli see, et me hakkasime ülikondi kandma," ütles Kosmikute teine asutajaliige Aleksander Vana. "Kuna Kõmmar töötas hullumajas, siis Hainzil olid hulluriided ja Kõmmaril oli mingi nahkpõll, no selline kaootiline jamps oli seniajani seljas olnud."

Rajasaare arvates olid Kosmikud oma tegutsemise algusajal täielik nurgabänd. "Või selline undergorund bänd, me suurtele lavadele kohe ei pääsenud. Siis läks Taavi ja meil oli paus, kuni me leidsime Hainzi. Esimene suurem tunnustus või tähelepanu tuli albumiga "Pulmad ja matused" 2006. aastal, siis võeti meid kuidagi omaks," meenutas Rajasaare.

Hainz liitus bändiga 2003. aastal albumiga "Kuidas tuli pimedus". Bändi liikmetest on taevastel radadel laulja Taavi Pedriks ja bassimees Raivo Rätte alias Kõmmar.

25. sünnipäeva puhul andis bänd välja plaadi, mille kohta bändiliikmed ise ütlevad laulud, mille pealt on pühitud tolm. "Need lood on salvestatud mingitel teistel põhjustel, kui stuudios plaadi tegemine," lisas Rajasaare.