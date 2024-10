Käsitööarmastajate pere: see on väga oluline oskus meie aju jaoks

"Hommik Anuga" saates käis perekond, kes on pärandanud oma käsitööarmastuse põlvkonnast põlvkonda. Nende sõnul on käeline tegevus oluline oskus meie aju jaoks, mis kahjuks aina enam on hääbumas.

"Mäletan, et kui ma väike olin, siis suure osa oma rõivaid tegime ise. Vähe asju osteti poest, näiteks dressid. Aga täna saame teha seda, mida me tahame, mitte seda, mida me peame," ütles Lahemaa pärimuskoja perenaine Liis Burk, kelle peres on käsitööarmastus põlvkondi pidi edasi kandunud.

"Nüüd hakkab tulema hoopis muu asi, miks käsitööd tehakse. See on käeline liigutamine, mis on hääbumas. Aga see on väga oluline oskus meie aju jaoks. See võib olla ka näiteks pillimäng, alati ei pea õmblema ja heegeldama," lisas Burk.

"Hommik Anuga" 03.10 Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"See minu teene küll ei ole, see on mu laste ja lastelaste huvi minu töö vastu," ütles 96-aastane Erna Kask ehk Mummi. "Minu ema oli veel suurem meister kui mina ja tema ema tegi ka kõvasti käsitööd. See oli pärast sõda ja siis oli vajadus, sest poest me ei ostnud."

"Kui kõik ees kogu aeg teevad käsitööd, siis tekib huvi seda ka ise teha ja geenides ta meil ikka on," muheles Iisaka talu vanaperenaine Mare Veersalu ehk Memme.

"Vahepeal saab käsitööst isu täis ka, aga siis mõne aja pärast teen jälle edasi," muheles 12-aastane Kolga Kooli 6. klassi õpilane Marliis Kosemets.

Erna sõnul teeb ta käsitööd iga päev. "Päevagi vahele ei jää, sest muidu oleks igav. Aitan tütart ka viltimisega. Siis pean lõunat, teen ristsõnu, mängin vahepeal arvutimängu, kaardiladumist ja igasuguste vigurite ehitamist. Peale lõunat on mul vardad käes," kirjeldas Erna oma argipäeva.

"Mulle jäävad oma vanavanaema jutust kõige rohkem meelde need lood, kus ta on kõndinud kooli ja kohtunud metsloomadega, näiteks hundiga. Nüüd on meil ju koolibussid ja ma vahel virisen selle üle, et ma pean 700 meetrit kõndima tee otsa, et bussi peale minna. Need loovad jäävad meelde," ütles Marliis.

"Kõige tähtsam on omavaheline hea suhtlemine. Kõigepealt sa vaatad, et teisel oleks hea, ei mõtle kõigepealt endale ja soovid teistele seda, mida tahaksid endale," ütles Erna.