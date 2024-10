Pääru Oja Juhan Liivist: ma ei ole ühegi rolli jaoks nii palju vaeva näinud

"Ma olin lavakunstikoolis, kui minu poole pöörduti, et Juhan Liivist võiks telesarja teha, käisin isegi ühel koosolekul, kus olid Jaak Kilmi ja Indrek Hargla, aga siis ei saanud sellest veel asja," ütles Pääru Oja, Juhan Liivi osatäitja filmis "Vari".

Oja sõnul on tehtud seda mujal maailmas ka, et on võetud ajalooliselt tuntud inimene ning omistatud talle detektiivi roll. "Kui üks asi on kultuuris elus, siis võib temaga teha igasuguseid asju. Aga kui me peame hakkama vaidlema pandla või lipsu asukoha üle, siis see asi on surnud, see ei arene enam kuhugi," selgitas Oja.

Liivi luuleridu kuuleb Pääru sõnul ju igal pool ning paljud luuleread on inimestel siiani peas.

Oja pidi selle rolli tarbeks läbi tegema väga karmi dieedi ning kaotas oma kehakaalust enam kui 20 kilo. "Samal ajal mängisin ma ka etendusi. Tartumaal oli suvel "Ukuaru" ja selles etenduses söödud väike leivatükk oli siis mu ainuke söök," meenutas Oja.

"Ma olen ikka seda mõelnud, et kui Juhan Liiv teaks, kui tähtis ta praegu meie kultuuriloos on, sest ega teda tema eluajal ei hinnatud. Meie kultuuriloo suur tuletorn on saanud temast ikkagi pärast tema surma," lisas Oja.

"Proovisin Juhan Liivi kehastada nii tõetruult, kui ma teda ette oskasin kujutada, aga situatsioon, kuhu ta on asetatud, on fantaasia. Kaheksa aastat Liivi elust ongi selline müstiline auk, et päris täpselt ei teagi, mis ta tegi ja kus ta oli. Sinna võib fantaseerida kõike," ütles Oja.

Liivi rolli kehastamiseks vaatas Oja Internetist videosid skisofreenikutest.

"Külm oli, sest söömatusest tekib külm ja teatud ärrituvus, sul on suur väsimus, aga magada ei saa. Magad pool tundi või tund ja hakkad söögist mõtlema. Unenägudes näed ka sööki. Kuna aju on väsinud, siis ärrituvus tuleb sellest, et lahendame asja ära, sest ma ei jaksa palju mõelda, leiame ruttu lahenduse," selgitas Oja. "Kõige rohkem oli seda tunnet rolliks ettevalmistuse ajal, see oli umbes neli kuud."

Oja meenutas, et läks kebabi sööma, kui ta jälle süüa tohtis.

"Ma tõesti ei ole kunagi ühegi rolli jaoks nii palju vaeva näinud, ja kui keegi kirtsutab seda nähes nägu, siis see teeb kindlasti haiget. Aga kui on selline tunne, siis tehke mulle haiget," ütles Oja.