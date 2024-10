Rita Rätsepp: kogu inimese elu on ellujäämise kursus

"Ma olen kogu aeg projektiinimene olnud, mulle ei meeldi aastakümneid ühes kohas töötada, ma ei saa sellega hakkama, sest mulle meeldib vaheldus," ütles näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp. "Ma majandan ja toimetan iseseisvalt juba 2008. aastast alates. Olen iseendale tööandja."

Rätseppa sõnul tuleb ennast ise väärtustada. "Tuleb ennast kuuldavaks ja nähtavaks teha," kommenteeris ta kultuuritöötajate palkade ümber tekkinud arutelu.

"Aga kui ainult käia ja raha nõuda, siis ausalt öeldes saadab see natuke vale sõnumi ehk ma arvan, et õpetajate fookus on natuke vales kohas. Kui me sellise fookuse võtame, siis ei väärtusta me iseennast ega väärtusta meid teised. Tuleb väärtustada tööd kui sellist, ametit tuleb väärtustada. Me ei karju ainult sellepärast, et me tahame raha juurde saada. Kui fookus on ainult raha peal, siis hakkavad tööle natuke madalamad instinktid, aga see on puhtalt minu isiklik arvamus."

Psühholoogi töö kõrvalt teeb Rätsepp usinalt ka näitlejatööd, tehes rolli uues telesarjas "Mees majas" ning Tambet Tuisu seriaalis "Armukelm". Rätsepp on mänginud ka Sander Marani täispikas debüütfilmis "Mootorsaed laulsid", kus ta kehastab mõrtsuka ema.

Lisaks on ta kirjutanud kaasautorina raamatu "Ellujäämiskursus". Üks raamatu autoritest on Peep Vain ja teine Mai-Agate Väljataga. Rätseppa sõnul ta ei teadnud, mida teised kirjutavad. "Meile anti ette teema muutused, mis on üks osa ellujäämisest. Kogu elu on ellujäämise kursus, me läbime seda kursust ja muutustega toimetulek on selle kursuse üks hea kriteerium, kui hästi sa muutustega kohaned."

"Meile tuleb infot nii palju peale, et me ei suuda enam nii hästi kohaneda. Me ei suuda seda enam läbi seedida, kui tuleb juba uus muutus peale ja tänu sellele on meie toimetulek natuke kehvem. Meie esivanematel oli aega kohaneda muutusega," selgitas Rätsepp. "Kui sa ei võta endale teadlikult settimispausi, tormad ühest asjast teise ja oled nii killustunud oma asjadega, siis oled ka hapram ja haavatavam."

Rätsepp toonitas teadlikult pauside võtmise olulisust. "Siis lülitud paremini ümber ja õpid muutustega paremini toime tulema."

Sarjades "Papsid" ja "Armukelm" pidi Rätsepp kehastama psühholoogi. "Mõtlesin, et kas hakkabki nii olema, et minu näitlejakarjäär piirdub nüüd psühholoogi rolliga," muheles Rätsepp.

Mängufilmi "Mootorsaed laulsid" filmiti kümme aastat tagasi. "Filmiti üle 200 tunni materjali, millest Sander Maran lõikas välja filmi, mille pikkuseks oli tund ja 58 minutit. Paljud ütlevad, et see on tänaseks juba kultusfilm. Ma olen seal bipolaarse häirega kannibalist ema, kellele poeg käib saega süüa toomas. Musta materjali ma ei suutnud vaadata, mul läks süda pahaks. Kui ma aga HÕFF-il seda vaatasin, siis ma naersin. See on õudusfilm, aga lisaks ka muusikal. See on ikka tõsiselt hea film."

"Ma olen ainuke näitleja seal, teised kõik on sõbrad, Sander on mu poja kursavend. Sander tuli moosipurgiga, et äkki annab mind filmi ära moosida. Ja õnnestuski, sest mulle meeldib tema ülevõlli mõtlemine. Ma olen nii õnnelik, et ma seal filmis olen," on Rätsepp tänulik.

Rätsepp meenutas, kui mitmeid liitreid verd filmimisel läks. "Filmis on stseen, kus ma võtan sõõriku, kastan selle vere sisse ja söön ära. Tegelikkuses oli see väga maitsev sõõrik ja maasikamoos. Ja kõik need ärasöödud silmad ja sõrmed olid ju plastikust. Aga nende sõrmede söömine isegi võtteplatsil oli tõsiselt vastik," muheles Rätsepp.