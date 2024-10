Mongoolia metal-bänd The HU: pärimus ja loitsud mõjutavad me muusikat

Muusikamaailma superstaariks tõusnud Mongoolia metal-bänd The HU rääkis "Ringvaatele", kuidas sündis nende loodud muusikažanr nimega hunnu rokk ning tutvustas bändi erilisi instrumente. Bändi liikme Jaya sõnul valdavad nad kõik kurgulaulu, mida on õppinud lapsest saadik.

Mongoolia rokisensatsioon ansambel The HU on viimase kaheksa aasta jooksul tõusnud muusikamaailma superstaariks. Praegu on nad Põhja-Ameerika tuuril koos legendaarse Iron Maideniga. Hiljuti külastas bänd ka Eestit.

Veidi rohkem kui 30 aastat tagasi oli heavy metal Mongoolias keelatud, nüüd aga on bänd Mongoolia kultuuri edendamise eest pälvinud kõrge riikliku autasu, sest nad on loonud täiesti oma žanri nimega hunnu rokk. Bändliikmed laulavad ja räägivad ainult mongoolia keeles.

"Rahvalaule õpitakse Mongoolias juba lapsest saadik. Me oleme oma juurtest väga teadlikud ja hoolime neist. Seetõttu on ka meie muusikas väga palju traditsioonilisi Mongoolia teemasid. Iidne pärimus, loitsud ja rahvalaulud mõjutavad meie muusikat väga palju," ütles bändi liige Gala.

Ansambli produtsent on hunnu roki loomiseks teinud aastaid uurimistööd ja see on bändi loomingu alus.

Bändiliikmed tutvustasid oma erilisi instrumente. Mongoolia rahvuspill on Morin Khuur ehk hobusepeaviiul. Instrument nimega tovshuur on tuhandeid aastaid täpselt samamoodi välja näinud ja kõlanud. "Välimuselt oleme neid veidi moodsamaks muutnud," lisas Gala. "Morin Khuuril on väga võimas energia ja öeldakse, et ükskõik, kes ja kus seda mängib, saab tuba täis positiivset energiat ja tuleb pühaduse tunne. Need pillid on meie rahvuslik uhkus."

Kõik bändi liikmed valdavad ka kurgulaulu. "Kurgulaul on Mongooliale väga omane," ütles bändi liige Jaya. "Me oleme seda kunsti õppinud juba lapsest saadik, nüüdseks paarkümmend aastat. Suudame laulda tundide kaupa nii, et hääl ei väsi ära. Et seda suuta, peab mõistma, kuidas hääl töötab. Kurgulaulu on kolme erinevat sorti."

Mongoolia metal-bänd the HU tuuril koos legendaarse Iron Maideniga Autor/allikas: ERR

"Unistasime kaua Iron Maideniga koostööst ja nüüd valmistume nendega tuuriks," ütles bändi liige Enkush. "Mina tahaks näiteks Metallicaga koostööd teha."

Gala sõnul oli Elton Johniga kohtumine nende jaoks suur au. "Ta kiitis meie muusikat väga ja ütles, et pole väga ammu nii kihvti helikeelt kuulnud. Oli väga tore avastada, et ka sellised superstaarid meie muusikat kuulavad."