Madis Jürgen: kasisime tohutu entusiasmiga vanalinna keldreid ja hoove

Ajakirjanik Madis Jürgen meenutas "Vikerhommikus" aega, mil ta tegutses tuhandeid eesti noori haaranud liikumises "Kodulinn", mille hingeks oli ETV režissöör Tiina Mägi. Jürgeni arvates on meie vanalinn praegu küll ilus ja kena, aga elu on seal vähe.

ETV noortesaadete toimetuse algatusel sündis 1975. aasta oktoobris nähtus nimega "Kodulinn". Suuresti oli see ETV režissöör Tiina Mägi teene, kellest sai aastakümneteks liikumise süda, aga liikumise alguse juures oli ka Hagi Šein. Aastate jooksul haaras liikumine kaasa enam kui 10 000 noort.

"Ma tulin Tallinnasse Reaalkooli õppima," meenutas ajakirjanik Madis Jürgen, kuidas tema "Kodulinna" liikumise juurde sattus. "Kord kuus olid televiisoris "Kodulinna" saated, kus ka meie kooli poisid, Kalm ja pool tema klassi olid, neil oli väga vaimne klass. Vaatasin neile alt üles ja tundsin suurt kadedust. 9. klassis ma veel ei julgenud tema juurde minna, aga 10. klassis läksin ja küsisin, kas ma saan ka tulla ja ta vastas, et muidugi tule."

Saade "Kodulinn", Margit Kilumets, Margit Mikk-Sokk, Tiina Mägi (1987) Autor/allikas: Heidi Maasikmets / ERR

Jürgeni sõnul toimus kõik nagu kolhoosis, objektid jagati ära ning üks pidev kasimine ja koristamine käis. Päris esimest tööd kodulinlasena Jürgen ei mäletanud, aga ju see ikka sopa loopimine kuskile autokasti oli.

"Kasisime tohutu entusiasmiga keldreid ja hoove. Tekkisid grupid, kes said endale ka spetsiaalse töö. Tiina Mägi väga hea inimeste tundjana sai kohe aru, keda võib usaldada ja meie saime endale näiteks väikese isikliku töötoa, millest sai meie stuudio või staap," meenutas Jürgen.

Spetsialistid õpetasid ja andsid nõu, kuidas ukse pealt vana värvi maha tõmmata, asendada vanu liiste, pahteldada ja värvida. "Meil oli kolme peale selle ruumi võti. Vahel istusime seal ka siis, kui oli füüsikatund. Selliseid tööbrigaade oli paar-kolm," lisas Jürgen.

"Ega meid ei piinatud selle tööga ära ka, kella ühe ajal oli töö juba läbi, siis tunglesime oma rokaste riietega mõne kohviku ukse taga, pärast seda toimus mõni etendus, Lauri Nebel mängis meile kitarri ja rääkis anekdoote Kiek in de Köki viimasel korrusel. Sellised geeniused esinesid meile. Töö oli tihti rokane, aga mis sellest, see oli nii vahva, see oli päris meie enda asi," oli Jürgen tänulik võimaluse eest "Kodulinna" liikumises kaasa lüüa.

Jürgeni sõnul vedas Tiina Mägi nad kohe ka telemajja. "Meil oli kolmapäeviti ajakirjandusring, kus tegime kitsukeses toas ETV noortesaadet ja seal Ats Joorits, Urmas Reitelmann, Raivo Suviste, Kalev Vapper ja Reet Oja jooksid ringi," meenutas Jürgen.

Anti välja ka oma ajalehte. "Peatoimetaja roll käis lehest lehte, igaüks sai vastutada ja tellida lugusid, et leht tuleks põnev."

Jürgeni arvates on meie vanalinn küll ilus ja kena, aga elu on seal vähe. "Tiina on selle üle ka muretsenud. Oleme sellest palju rääkinud, et kuidas seda elu sinna tagasi saada. Vanalinnas on tohutult kõrged hinnad, öösel käib kõva möll, mis tasakaalu selle vahel leida," mõtiskles ta.

Jürgen meenutas, kuidas ta ütles oma lastele, kes käisid vanalinnas koolis, et jätke see koolitee endale meelde, teil on maailma kõige ilusam koolitee.