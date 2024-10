Aaron Thor Härm: ma ei suuda otsustada, kas olla kaamera ees või taga

"See on vedamine, kui mu nimi esimese korraga kohe õigesti öeldakse, tavaliselt öeldakse kas Aron, on öeldud ka Aron Tort, igasuguseid erinevaid kombinatsioone on," muheles filmitudeng ja saatejuht Aaron Thor Härm. "Aaron sobib mulle väga hästi. Aga kui Thor öeldakse, siis see kuidagi puudutab mind sellisest huvitavast kohast."

Härm on 22-aastane ning hetkel lastesaate "Luise ja Oliver" ning noortesaate "Nova" juht. "Esimest korda olin ekraanil 6. klassis oma kooli lühifilmis, kus ma mängisin kurja ja kiusajat poissi, pidin seal korralikult näitlema, sest ma ise ei ole absoluutselt selline."

Aaron Thor Härm wakepargis

Härmi sõnul on tal esinemiskogemust juba 2. klassist alates, mil ta hakkas etluskonkurssidel käima. "Mul on alati olnud dilemma, kas olla kaamera ees või kaamera taga. Praegu olen sellises olukorras, kus ma teen mõlemat. Õpin filmikoolis režissööriks ja selle kõrvalt teen kõike muud, nii saatejuhtimist kui näitlemist. Mul on kirg luua ja teha."

Lavalist närvi on ta pidanud maha võtma ka palderjaniga. "Ma olen hästi peas kinni ja hästi perfektsionist. Kui midagi ei tule välja, siis ma piitsutan ennast ikkagi väga pikalt."

NOVA saatejuhid Aaron Thor Härm ja Anne Mari Saks Autor/allikas: Kristo Veinberg

"Nova" noortesaates on Härm nii saatejuht kui ka toimetaja. "Pean otsima uusi teemasid. Olen võtnud harjumuseks, et otsin ja uurin ja vaatan. Kogu aeg selle pilguga, kust saaks midagi ägedat teha. Ma võtan puhtalt enda pealt, mis teema mind kõnetaks, mida mul oleks huvitav vaadata," selgitas Härm.

"Ma esimese asjana sildistaksin ennast kui filmitudengit, sest päeval õpin ma BFM-is ja kaks aastat on veel diplomini. Hommikuti teen ma tegelikult kaamerate tagant "Terevisiooni" ja õhtuti "Ringvaadet" ka, selle kõrvalt siis juhin saateid "Nova" ja "Luise ja Oliver", siis proovid veel täiesti teiste keikadena õhtujuhtimistöid teha, nii et on päris palju, mida hoomata. Silma peab peal hoidma ja võtma aega ka endale," ütles Härm.

Härmi isa oli telekokk Jazz. "Seda kuulen päris tihti, kui mulle öeldakse, et ma tundsin sinu isa. Öeldakse, et ta oli väga tore ja äge, ma loodan, et sa oled ka," meenutas Härm.