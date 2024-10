Eestlased said üleeuroopalisel tehisintellekti ideevõistlusel teise koha

Budapestis toimunud üleeuroopalise tehisintellekti ideevõistluse "Girls go circular" finaalis pälvis Eesti tüdrukute idee, mis keskendus spordimeedias võrdõiguse tagamisele, 26 riigi seas teise koha. Tüdrukute eesmärk on muuta ühiskonnas arusaamu ja inspireerida seeläbi tulevasi naissportlasi.

Tänavuse "Girls go circular" programmi raames tuli osalejatel välja mõelda soolist ebavõrdsust vähendava tehisintellekti idee. Eestit esindas Audentese Rahvusvahelise Gümnaasiumi ja Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilastest koosnev tiim, kuhu kuulusid Arina Sljusar, Veroonika Medjantseva ja Olesja Tkatšova.

Tüdrukute idee keskendus spordiuudistes mees- ja naissportlastele võrdse kajastuse tagamisele, sest kuigi naissportlased moodustavad kõigist sportlastest ligi 40 protsenti, saavad nemad kogu meediakajastustest endale vaid ligi neli protsenti. Tüdrukute eesmärk on muuta ühiskonnas arusaamu ja inspireerida seeläbi tulevasi naissportlasi.

Budapesti foorumilt saadud kogemus andis tüdrukutele kinnitust, et ideega ollakse õigel rajal.

"See kogemus andis juurde tohutult motivatsiooni, et enda väärtuste ja visioonide nimel edasi töötada ning lavaesinemisest saadud emotsioon julgustas uute väljakutsete poole vaatama," nentis tiimiliige Arina Sljusar.

Tänavuse võistluse esikoht läks Itaalia ja Soome tüdrukute tiimile, kelle idee keskendus ebavõrdsusele tervishoiu valdkonnas ja valediagnoosidele naistel.

"Girls go circular" on Euroopa Liidu poolt rahastatud haridusprojekt, mille raames käsitletakse peamiselt ringmajanduse teemasid ning otsitakse lahendusi ühiskonna ja keskkonnaga seotud katsumustele. Programm on peamiselt suunatud 14 –19-aastastele tüdrukutele, kuid osa on oodatud saama ka noormehed.