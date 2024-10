Rändaja Hendrik Relve: mul pole sportlikku eesmärki igas riigis käia

Rändaja Hendrik Relve rääkis "Ringvaates", et talle on reisides oluline isiklik huvi külastatava paiga vastu. Kõikides maailma riikides reisimise eesmärki tal aga ei ole.

"Mul on üks tuttav maailmarändur, kes ongi arvatavasti maailmas kõige rohkem riike läbi käinud. Mina pean seda natukene nagu spordiks. Minul seda sportlikku eesmärki ei ole. Maailm koosneb suurtest piirkondadest, kus on erinevad kultuurid. Kui naaberriikides on sama kultuur, siis ma ei pea neid kõiki ühekaupa läbi käima," sõnas Relve. "Teine küsimus on, et mis on see käimine. Kui ma olin seal kaks päeva, kas ma käisin seal või ei käinud? Kui ma kuhugi lähen, siis natukene põhjalikumalt," selgitas ta.

Hiljuti sai Relve valmis raamatu "Retked põlisrahvaste omailmadesse", kus ta räägib 12 erinevast põlisrahvast. "Raamatu pealkirjas on omailmad, see on väga tähtis. See omailm on terviklik maailma nägemine, mille kohaselt tema oma ümbrusega käitub," selgitas ta omailma tähendust.

Teiste hulgas räägib Relve uues raamatus mongolitest, Lõuna-Ameerikas elavatest varaodest ja paapuadest.

Mongolite puhul tõi Relve välja, et neis on väga palju meile omast. "Näiteks põhjamaine vajadus suure isikliku ruumi järele. Nad elavad meeletu suurel alal, mis on suurem kui kogu Skandinaavia kokku ja nad haihtuvad sinna laiali. Meie kujutame ette, et nad on vihased sõdalased, kes on ülekeeva meelega, aga tegelikult on nad väga tasakaalukad, väga rahulikud ja flegmaatilised," rääkis rändaja.

Varaod on Relve sõnul näide veerahvast. "Seal ei ole ühtegi teed. Nii on nad seal selle eluga kohanenud. Oli väga vahva elada samasuguses rõskes onnis nagu nemad, kus iga prao vahelt tungivad mingid putukad sisse. Ütleme, et kõigi ebamugavustega onn, aga sa saad aru, mis elu see on. Nemad peavad seda oma kõige paremaks paigaks maakeral," kirjeldas ta.

Kui paljud rahvad, kes raamatus mainitud on, elavad Relve sõnul niivõrd äärmuslikes oludes, et tema nii elades aastat vastu ei peaks, siis paapuade juures olles tundis ta küll, et nii võikski elama jääda.

"Neil on mingi väga lahe olemine ja olek. Nad on alati rõõmsad ja nende eluviis on selles mõttes täiuslik, et nad on loodusega kooskõlas, nad saavad kogu oma toidu väikestest metsaaedadest ja nad saavad väga mitmekesist toitu. Nende toitudega harjub väga kiiresti, praktiliselt taimetoidud, ja siis on neil igast vahvaid vigureid," tõi ta välja.