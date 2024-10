"Elu loomaaias" pühendab terve osa lahkunud tiiger Pootsmanile

ETV saatesari "Elu loomaaias" pühendab terve osa sel suvel lahkunud tiiger Pootsmanile ja tema erilisele pärandile. "See lugu poeb sügavale hinge," tõdes saatesarja üks autor Sander Loite, kes koos Ants Tammikuga tegi kaasa tiiger Pootsmani tagasitee Sloveeniast Eestisse.

Juuni alguses avanes "Elu loomaaias" saate tegijatel Sander Loitel ja Ants Tammikul ainulaadne võimalus saata kaameraga tiiger Pootsmani teekonda Ljubljana loomaaiast tagasi kodusesse Tallinna loomaaeda. Pootsman oli selleks ajaks juba mitu aastat Euroopa eri loomaaedades viibinud ja tiigrioru valmides oodati teda tagasi ühes tema sõbranna Danutaga.

Sander Loite sõnul tähendas teekonna kaasategemine usaldust nii Tallinna kui ka Ljubljana loomaaia poolt. "Nad pidid olema veendunud, et me teeme südamega asja ja teisalt, et oleme valmis ka ootamatusteks."

Viimaseid sel käigul juhtuski, sest kõikidele halva uudisena avastati tiiger Pootsmanil reisieelse tervisekontrolli käigus kasvaja. Loite on loodusest, loomadest ja keskkonnast lugusid teinud üle kümne aasta, kuid see hetk jäi eriliselt meelde.

"Olen aja jooksul aru saanud, et loodus üllatab, aga uudist kuuldes mõjus see siiski. Seda ei teatud ega osatud oodata. Kõrvalseisjana annad endale aru, et kõige paremad spetsialistid on nõu ja jõuga abiks. Samas näed ka nende nägudes tõsidust," meenutas ta.

Filmitegijatena oli nende eesmärk saada kätte tõetruu materjal. "Teed tööd endas suuri emotsioone maha surudes edasi. Nüüd saate lõppversiooni nähes muutus hing siiski härdaks. Ju see ongi õige. See tõelisus on õnnestunud sealt kätte saada," lausus Loite.

Kasvaja avastamisele järgnes proovide võtmine ja onkoloogidega konsulteerimine, seejärel otsustati Pootsman siiski Eestisse tuua, et siin temaga edasi tegeleda. Koos Ants Tammikuga Sloveenias käinud Loite meenutas muljet Pootsmanist: "Võrreldes emase Danutaga oli Pootsman ikka väga suur. Näed, kui võimas ta on ja kui väike on inimene seal kõrval."

Ohutunnet ei tohi sellisel puhul kunagi unustada ja ka neid Tammikuga instrueeriti, kuidas kiskjate juuresolekul käituda. "Looma ei tohi tüüdata. Oluline on aupaklikkus, distantsi hoidmine ja tunnetus, et ma ei häiri looma. Me tegime oma asja ja jälgisime kõrvalt, kuidas teised toimetavad."

"Elu loomaaias" viies osa avab nii selle keeruka teekonna tahke kui ka laiemalt tiiger Pootsmani pärandit. "See lugu poeb sügavale hinge ja läheb südamesse, sest selgitab, mida Pootsman inimestele tähendas ja mida tema pärand Tallinna loomaaiale ja laiemalt Amuuri tiigritele kinkis."

Pootsmani erilisus seisneb ühelt poolt tema geneetilises taustas, aga teisalt oli tegemist erilise isendiga, kes sotsialiseerus hästi ja oli majesteetliku loomusega. Suhet inimestega avab saates ka aastakümneid Tallinna loomaias töötanud Anne Saluneem, kel oli Pootsmaniga vahetu ja isiklik side. Loite sõnul oodati Pootsmani väga tagasi, sest Tallinna loomaaias sai lõpuks valmis tiigriorg, mis on ainulaadne keskkond kogu Euroopas.

Tiiger Pootsmanile pühendatud "Elu loomaaias" osa on ETV ekraanil laupäeval, 12. oktoobril kell 19.30.