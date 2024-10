Lahemaal saab mekkida kiluküpsikut, kilupitsat ja krõbedat sammalt

Põhja-Eesti toiduvõrgustik korraldab juba kolmandat korda Lahemaa restoranide nädala, mis tänavu toimub 12.-20. oktoobril.

"Oleme Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustikus lasknud teha spetsiaalse toiduajaloolise uurimuse, et selgeks saada mis on just Põhja-Eesti toidu ajalooline põhi, millele meil toetuda on, ja tuli välja, et selleks on kala, oder, kartul ja viin," selgitas Veinivilla perenaine Tiina Kuuler.

Kuuleri sõnul annab selles piirkonnas tooni mõisamajandus, kõik mõisad ajasid viina ja sealt see rikkus tuli.

"Kala oli esimesel kohal ning me räägime ikkagi räimest ja kilust, mis olid lihtsa inimese toidud. Forell ja teised peenemad kalad on viimase aja asi," lisas Kuuler. "Ja oder seetõttu, et see kasvas Põhja-Eestis paremini."

"Hara sadam on ikkagi Tallinna kilude sünnipaik ja meie pakume kala. Kuna teeme seda Naga pitsas, siis on meil vürtsikilu pitsa," ütles Viivika Kosk Hara sadama restost.

Hara sadama resto ja Naga pitsa peakokk Kaarel Kiivit lähtus menüüd luues sellest, mida tema ise kunagi lapsepõlvekodus süüa sai.

"Mina olen põhjarannikult pärit ja meil tehti kodus kiluküpsikuid, mis on superhea asi ning seda tehti peamiselt oktoobris-novembris, sest just siis oli kilu väga rasvane. Minu ema tegi kiluküpsikuid nii, et kilu pandi ilma puhastamata pannile, üksteise peale ei tohi panna, sool-pipar peale ja ahju. Küpsetad just nii kaua, kui kala on krõbe," õpetas Kiivit.

"Kilupitsas kasutame vürtsikilu, kõik muu jääb pitsa puhul samaks, aga pitsa on väga hea," lisas Kiivit.

Kuuleri sõnul on Lahemaa igal aastaajal ilus. "Sügisel, kui on natuke vaiksem, ongi parem tulla tutvuma. Kui me teeksime iga kord halvast ilmast suure numbri, siis jääks elu elamata," ütles Kuuler. "Pane kummikud jalga ja vihmamantel selga ning siis on kõik ilmad head."

Autor/allikas: Helen Wright/ ERR

"Sügis ongi Lahemaal maitsete poolest hea aeg, sest meil on sügisannid ja Põhja-Eesti muutub sügisel justkui sügise südameks, sest meil on siin võimalik igal pool ringi jalutada ja vaadata," ütles Kosk. "Väga paljudes menüüdes on meil näiteks õunad või sammal metsast."

Hara sadama resto menüüs on krõbe sammal. "Kilu juurde pakume friteeritud põdrasammalt, mis on seene mekiga," tutvustas Kiivit.

Kuuleri sõnul kasvatab tema ka väga palju ise ning pakub toidunautlejatele nii kressikappareid, patissone kui spagetikõrvitsat. "Mul on kuut erinevat värvi tomateid, kõik oma kasvuhoonest. Ise kasvatades saab inimestele väga huvitavaid asju pakkuda. Kõik on Põhja-Eesti toidud," ütles Kuuler.

Mõnikord tuleb mõne huvitava toidu mõte looduses jalutades. "Kõik asjad tuleb läbi proovida, toiduga mängida, see on selle asja võlu," tõi Kiivit välja.

Lahemaa restoranide nädalale on oodatud kõik inimesed, kes armastavad head toitu ja kaunist sügist.