Jaanika Tammaru: rännaklavastuse asukohtades toimub teatraalseid imesid

Rännaklavastus "Läbi linna" on jõudnud piirilinna Valka, kus etendusi mängitakse koos lätlastega. Lavastaja Jaanika Tammaru rääkis "Terevisioonis", et rännatakse ka üle piiri ning etendus on on kaasavam ja kehalisem, kus etendajaks muutub ka läbi linna kõndiv publik.