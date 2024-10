Aare Baumer: inimene on nahkkott, millel on vesi sees

11. oktoobril algab elektrialasid noortele tutvustav festival Positron, kus saab proovida ameteid, mis elektri ja energeetika vallas on leida.

"Kui me räägime elektrist, siis alati võib ju võtta mingi targa mõõteriista, kus on traadiotsad küljes ja saada mingi tulemuse. Kui sa kõike seda teadmist siis edasi annad, juhtub kurb lugu. See on igav," selgitas Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht Aare Baumer.

"Aga siin laual on armsad vasest kerad, mille vahel on hästi väike pinge, see on ülitundlik seadeldis. Kui üks inimene paneb ühele kuulile oma käe vastu ja teine paneb teisele kuulile vastu ning kui mõlemad inimesed ühendavad oma teise käe sõrmed, siis toimub midagi väga huvitavat," kommenteeris Baumer.

Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht Aare Baumer teeb elektri huvitavaks Autor/allikas: ERR

Kuna vasest kerad on ühendatud helipuldiga, kostub kerade ja inimeste erinevate kehaosade puudutamisel väga omapäraseid ja kummalisi helisid.

"Inimesel on ju vesi sees ja tegelikult võikski inimest nimetada nahkkotiks, millel on vesi sees. Seega inimene juhib elektrit. Kõik on elektrolüüdid, ilma soolata vett ei olegi," selgitas Baumer. "Kui teha sõrm vee sees märjaks, siis elektritakistus väheneb ja kohe kuuldub teistsugune heli."

Baumeri sõnul tahab inimene alati tagasisidet saada. "Kui sa mingi katse teed, siis ma tahan kohe reageerida sellele. Muidu on nii, et ma vaatan, saan mingi tulemuse kätte ja panen selle tabelisse kirja, aga nende keradega katset tehes sa tunned, et see on su instrument, nendega mängides avaldub su loomus," selgitas Baumer. "Sedasi saab ka elektrist lihtsamini aru."

Elektrivaldkonna noortefestival Positron toimub 11.-12. oktoobril Eesti Näituste messikeskuses.