Uue muusika reede: Charli XCX, Ariana Grande, Maian, Pharrell Williams jpt

Kirot ja Niklavz – "Surm"

Kiroti teine singel plaadifirma Legendaarne alt. Loo produtseeris lätlane Niklavz, kes produtseeris ka üle poolte lugudest Kiroti möödunud sügisel ilmunud albumil.

Inga – "Gallery"

Inga viimane techno ja house'i sugemetega singel peatselt ilmuvalt debüütalbumilt. ""Gallery" on sõna otseses mõttes kutse minuga lähemalt tutvumiseks, andmata samal ajal garantiid, kas see, mida nähakse, meeldib või mitte," selgitas Inga. Lugu hakkas Inga kirjutab juba neli aastat tagasi. "Tulin aastate jooksul loo juurde korduvalt tagasi, kuniks sellel alles albumi terviku kontekstis õige kuju tekkima hakkas," lisas ta. Lisaks Ingale on loo autorid Markus Palo, Martin Laksberg ja Andreas Lend.

Külmking – "Siiani sind kutsuvad"

Meloodilise metal'i bänd Külmking avaldas uue singli peagi ilmuvalt albumilt "I", mis näeb ilmavalgust 28. oktoobril. Bändi sõnul räägib värske lugu inimese eemaldumisest loodusest ja laulusõnadega kutsutakse inimesi looduse juurde tagasi, et leida kaotatud tasakaal ja harmoonia.

372Kaspar ja Maian – "Karikakar"

Hiljuti Universal Musicuga produtsendilepingu sõlminud 372Kaspar andis välja järjekordse singli oma novembris ilmuvalt debüütalbumilt. Seekordsele laulule "Karikakar" kirjutas lüürika ja andis oma vokaali Maian.

Syn Cole ja Alida – "Waterfall"

Eesti DJ ja produtsent Syn Cole'i uus singel valmis koostöös Norra artisti Alidaga, kes on teinud kaasa ka EDM-i produtsendi Robin Schulzi lugudel ning aidanud kirjutada lugusid näiteks Katy Perryl ja Sabrina Carpenteril.

Heleza – "Armastaks?"

Heleza värske singel on kevadest iseseisvana st ilma plaadifirma Sony abita tegutseva laulja teine sel aastal ja valminud koostöös Steven Ilvesega.

Charli XCX ja Ariana Grande – "Sympathy is a knife"

Charli XCX andis välja remiks-albumi enda juuni alguses ilmunud albumist "Brat", kus originaal ja deluxe-albumi peal kõlanud lood saavad mitmete külalisartistide abiga uue kuue. 16 loo peal teevad teiste seas kaasa Bon Iver, Tinashe, Shygirl ja Ariana Grande.

Obongjayar – "Just My Luck"

Little Simzi ja Fred Againi abil suurema tähelepanu alla lennanud Nigeeria juurtega Londonis tegutsev artist Obongjayar avaldas topeltsingli "Just My Luck/Tomorrow Man". Artisti sõnul räägib singli A-pool üksildusest, soovist kuuluda ja hirmust ilmajäämise ees.

The Cure – "A Fragile Thing"

Teine singel briti gootilegendide The Cure 1. novembril ilmuvalt 14. albumilt "Songs Of A Lost World".

Jennie – "Mantra"

Lõuna-Korea tüdrukutebändi Blackpink üks liikmetest Jennie avaldas oma kolmanda soolosingli "Mantra". Loo peamiseks produtsendiks on El Guincho, kes lõi kaasa ka Charli XCX-i, Camila Cabello ja Rosalia viimastel albumitel.

Tyla – "Shake Ah"

Aasta alguses endanimelise debüütalbumi avaldanud megahiti "Water" autor Tyla avaldas deluxe-albumi "Tyla+", millelt leiab kolm uut lugu. Nende seas ka koos Tony Duardo, Optimisti ja Ez Maestroga valminud "Shake Ah".

Coldplay – "Karate Kid"

Kõigest kaks päeva peale pärast oma kümnenda albumi ilmumist lõi Coldplay letti ka laiendatud versiooni "Moon Music (Full Moon Edition)", millelt leiab nii live-versioone kui ka viis lisalugu. Nende seas ka "Karate Kid", mis oleks üpris nõrgakese albumi peal olnud üks tugevamaid kui mitte kõige tugevam lugu.

GloRilla ja Sexyy Red – "Whatchu Kno About Me"

Memphise räppar GloRilla avaldas uue albumi "Glorious", mis järgneb kõigest seitse kuud tagasi ilmunud albumil "Ehhthang Ehhthang" Lisaks singlil üles astuvale Atlanta räpparile Sexyy Red teevad albumil kaasa ka Megan Thee Stallion, T-Pain ja Latto.

Artemas – "How could u love somebody like me?"

Küprose juurtega briti Tiktoki artist Artemas, kes on avaldanud sel aastal juba kaks albumit, ei jäta oma megahiti "I like the way you kiss me" tuules ühtegi võimalust kasutamata ja jätkab uue muusika välja andmist.

Pharrell Williams ja Tyler, The Creator – "Virginia Boy"

Reedel jõudis Ühendriikides kinodesse järjekordne Lego film "Piece by Piece", mille soundtrack'i eest vastutas Pharrell Williams. 21 loo hulgas on suurem osa Pharrelli varasemad lood Jay-Z, Snoop Doggi, Daft Punki, Justin Timberlake ja paljude teistega, aga ka albumi esiotsast leiab ka viis uut lugu.

Halsey – "I Never Loved You"

Halsey viies singel 25. oktoobril ilmuvalt albumilt "The Great Impersonator".

J. Cole – "Port Antonio"

J. Cole avaldas uue singli, kus ütleb tagasivaatava sõna sekka kevadel toimunud räpilahingusse Drake'i ja Kendrick Lamari vahel, milles ka J. Cole'il oli oma roll, millest ta võrdlemisi kiiresti lahti ütles ning mida uuel lool ka põhjendab. Värsked värsid on Cole ritta seadnud biidile, kus kasutatud elemente Cleo Soli loost "Know That You Are Loved".

Skepta ja Flo Milli – "Why Lie?"

Briti grime'i suurnime Skepta uus singel koos Alabama räppariga Flo Milli, kes avaldas tänavu märtsis läbimurde albumi "Fine Ho, Stay".

