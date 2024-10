Kerli Dello: annan endale alati eksimisvõimaluse

Ajakirjanik Kerli Dello rääkis "Vikerhommikus", et ta on igal oma töökohal olnud kümme aastat, siis hakkab tal igav ning ta otsib uue väljakutse. Tema kirg on ehitamine ning kuna ta tahab kõik asjad oma kätega valmis teha, annab ta endale alati eksimisvõimaluse ning kui vaja, alustab otsast peale.

Kerli Dello töötab kaitseväes ajateenijate väljaõppe instruktorina, juhib ETV-s saadet "Maahommik" ning on nüüd otsustanud hakata tegelema Alutaguse valla meedia- ja arendustööga.

"Mina olen kümneaastase tsükliga inimene. Olin rahvusringhäälingus kümme aastat, tehes "Terevisiooni" ja "Aktuaalset kaamerat" ja nüüd septembri alguses sai mul ka kaitseväes kümme aastat täis," selgitas Dello. "Kümne aastaga suudab inimene oma elu korraldada täpselt nii, et asjad lendavad käes ja kõik asjad tulevad juba puusalt."

Aga kui tema sõnul asjad juba nii lihtsalt tulevad, hakkab tal igav. "Ma töötan kaitseväes strateegilise kommunikatsiooni keskuses ja läksin sinna tööle üsna algusaegadel ja olen selle kümne aasta jooksul keskust aidanud ehitada ja kujundada ning mulle tundub, et see töö on mul tehtud."

Hetkel elab ta oma uude töökohta sisse ning annab kaitseväes oma tööülesandeid noorematele kolleegidele üle.

Alutaguse vallas pole kommunikatsiooni- ja meediaspetsialisti siiani olnud ning nüüd on ühendatud arendusspetsialisti ning meediaspetsialisti töö. "Arenduse pool tundub mulle hirmus, aga kui ma saan selles vallas midagi ära teha, siis see tundub mulle väga äge asi, mida teha."

Dello on ise ka Virumaalt pärit ning sinna tööle sõitmine sobib ka logistiliselt hästi. "Ma olen jaganud oma elu kahe koha vahel. Märjamaal on mu maakodu, tegelikult elan ma praegu oma emaga, Rakveres on mul väike korter, mida ma hakkan ka kohe renoveerima. Töökoht Alutaguse vallas on umbes 70 kilomeetrit sõita ja Tallinnasse nii umbes sada. Sõitmine on tänapäeval väga mugav ja vahemaa ei ole üldse nii pikk."

Ehitamist naudib Dello enda sõnul väga. "Ma olen kaks viimast päeva tegelenud teooria õppimisega, kuidas valada põrandaid ja võtan selle töö kohe lähiajal ka ette. Kuna tegemist on minu asjaga, siis ma annan endale alati eksimisvõimaluse ja kuna ma ei tee kellelegi teisele, siis kui ma valan valesti, siis see on minu probleem, teen selle ka ära."

Tänapäeval leiab absoluutselt kõik vajaliku info Internetist. "Alustades sellest, kuidas valada põrandaid ja panna kipskarkassi, lõpetades sellega, kuidas heegeldada vatitupsust asju ja õmmelda rinnahoidjale haake külge, kõik on seal olemas."

"Ma olen alati arvestanud sellega, et võib olla tuleb raha juurde panna, et midagi ümber teha, aga kui mul on kolm töökohta, siis ma saan ka seda päeva lõpuks endale lubada," muheles Dello.

Dello sõnul on tal hästi tore sõpruskond, kes on erinevatest valdkondadest. "On, kelle käest nõu küsida ja ka paluda, et võtame sõbrad appi ja teeme asja ära. Kui mul oli majja veevärk vaja panna, siis olid inimesed olemas, kes mind aitasid," rõõmustas Dello.

Alutaguse valla meediaspetsialistina töötamisest ja ETV-s "Maahommiku" saate juhtimisest rääkides tõi Dello välja, et see on alati väga õrn jää. "Alustades sellest, et kellega sa teed lugu, kellega see inimene on seotud, see on alati väga peen kunst."

Dello arvates on Ida-Virumaa "Maahommiku" saates alakajastatud. "Hakkan väga hoolikalt vaatama, et see poleks korruptiivne tegevus, aga Virumaa on täis väga toredaid inimesi," ütles Dello.

"Ma tahan "Maahommikusse" teha just neid lugusid, kus ma ennast hästi tunnen või just vastupidi, just ei tunne, ja tahan seda proovida," ütles ta.