Virmaliste giid: teiste inimeste reaktsiooni nägemine on nagu kirss tordil

Loodusfotograaf Hans Markus Antson kolis septembris Põhja-Norras asuvasse Tromsø linna, et alustada tööd virmaliste giidina. Eelmisel nädalal tegigi ta oma esimesed kuus tuuri. Antson rääkis "Terevisioonile" antud intervjuus, et kuigi see ei ole 100 protsenti kindel, et Tromsøs iga öö virmalisi näeb, on tõenäosus siiski suur. "Kui taevas on pilves, jäävad virmalised lihtsalt pilvede taha, aga meil on siiski päris mitmeid kohti, kuhu minna selleks, kui ilm on pilves, et virmalisi näha."

Tema sõnul on Norras nähtud virmaliste mäng Eesti omast tugevam. "Kui taevas on selge, näeb selliseid virmalisi, mida näeb Eestis väga harva," märkis ta ning lisas, et möödunud nädalal esimesi tuure tehes ületas iga uus päev eelmisel õhtul nähtut. "Minult küsiti ka tuuril palju, kas sul juba üle ei viska, kui sa oled virmalisi nii palju näinud, aga ma satun suhteliselt vaimustusse, naudin sama palju kui inimesed, kes on tuurile tulnud."

Virmaliste tuurid algavad praegusel ajal kell kuus õhtul, talvisel ajal veel varem. "Kuna siin piirkonnas on palju virmaliste tuure, on see pigem põhjus, miks me niivõrd vara alustame – et olla teistest tuuridest natukene varem paremates lokatsioonides," selgitas ta. Tuurid lõppevad südaöö paiku. "See sõltub sellest, kui kaugele me lähme. Eelmine nädal oli ilm päris keeruline, nõudis üsna palju sõitmist, vahel sai isegi Soome välja sõidetud. Siis on see tagasisõit märksa pikem."

Norrasse sõidetakse virmalisi vaatama üle maailma. "Üks asi on, et ülilahe on olnud neid virmalisi näha, aga minu jaoks on kõige lahedam see, et ma viin need inimesed tuurile, eriti kui on keeruline ilm, ja siis me saame lõpuks selge taeva ja hästi tugevad virmalised. See inimeste reaktsiooni nägemine on nagu kirss tordil," rõõmustas Antson.