Eesti ettevõte lõi mullikilele puidust aseaine

Eesti ettevõte Raiku on välja arendanud aseaine mullikilele. Vedrusid meenutavatest puiduribadest valmistatud pakkematerjal on kujunenud suureks hitiks luksusbrändide seas, nende hulgas ka Louis Vuitton.

Paar aastat tagasi oma tootega "Ajujahti" minnes, ei osanud Raiku kaasasutaja Karl-Joosep Pärtel arvatagi, kuhu oma ideega välja jõutakse. "Pakendisektor on tohutult saastav, seal on seda vaja. Meie eesmärk oli seda sektorit muuta paremuse poole," sõnas ta "Ringvaates".

0,3 millimeetri paksused puidu spiraalid on valmistatud lepapuidust. "Luksusbrändid on küsinud, kas seda saab teist värvi, kas saab natukene lõhnastada, erinevaid suuruseid, kõiki asju tahetakse," rääkis Pärtel ja märkis, et ise üritatakse asja võimalikult minimaalsena hoida. Hetkel ollakse püsti panemas oma esimest piloottehast. "Kolm aastat hiljem, aga ta tuleb, uue tehnoloogia arendamine ei ole lihtne töö," kommenteeris Pärtel.

Raiku üheks tuntumaks kliendiks on Prantsuse moebränd Louis Vuitton, kes oma luksusesemeid nüüd just Eestis loodud pakkematerjali pakendab. See koostöö sai Pärteli sõnul alguse kaks aastat tagasi. "Me tegime esmase analüüsi, et Prantsusmaal on maailma suurim luksustoodete ja kosmeetika turg, saime ka siitkandist tagasisidet, et tegemist on väga luksusliku välimusega materjaliga. Siis läksime kohapeale ja saime juba teatud auhinnad sealt turult kätte. Meid hinnati kui kõige parem ja jätkusuutlikum pakendimaterjal just luksusbrändide poolt, sealt jäime ka silma," rääkis Pärtel.

Puiduspiraalidesse pakendatakse kõike luksuslikku, alustades parfüümidest ja keraamikast ning lõpetades joogipudelitega.

Eesti metsade üle Pärtli sõnul aga muretsema ei pea. "See on 0,3 millimeetrit paks puiduriba, millele me anname tänu vedrule 20 korda rohkem mahtu juurde. Meil läheb nii vähe tegelikult vaja. See ongi meie äri, et me müüme õhku, nii et Eesti metsade pärast ei pea kartma."