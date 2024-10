Cosplayer: ma panen neli tundi oma kostüümi selga

Ajaloomuuseumi hariduskuraator ja cosplayer Galina Zaitseva rääkis "Terevisioonis", et tal kulus oma kostüümi meisterdamisele kaks aastat ning see on nii detailirohke, et ta paneb seda neli tundi selga. Tema sõnul tehakse kõige rohkem tegelasi videomängudest, aga ka jaapani animatsioonist ning filmidest ja koomiksitest.

"Cosplay tuleb kahest inglisekeelsest sõnast, milleks on costume ehk kostüüm ja play ehk näitemäng ja cosplayer on mees nagu orkester, sa teed endale ise kostüümi, paned kokku oma lavashow, monteerid muusika ja lähed lavale näitlema ning võistlema," selgitas ajaloomuuseumi hariduskuraator Galina Zaitseva.

Kui cosplayer läheb võistlema, siis algab tema päev Zaitseva sõnul kella kuuest hommikul. "Kõigepealt ta natuke sööb, siis hakkab endale meiki tegema, siis paneb mõned kostüümi osad endale selga, siis läheb võistluspaika kohale, kus ta paneb ülejäänud kostüümi osad selga ja võib olla kella kahe-kolme paiku jõuab ta lavale," ütles Zaitseva, kellel võtab enda kostüümi selgapanek aega neli tundi ning kõik oma kostüümi osad on ta algusest lõpuni ise teinud.

Baltikumis on väga palju igasuguseid cosplay üritusi, nii et võimalusi kostüüme selga panna on kord kuus või isegi sagedamini. "Mõnel võistlusel hinnatakse rohkem kostüümi ja mõnes lavashowd," lisas ta.

Zaitseva jõudis cosplay maailmani siis, kui hakkas muuseumis pedagoogitööd tegema. "Siis mul tuli tahtmine publiku ees olla, hakkasin lihtsalt tegema ja jäingi tegema. Selle kostüümi tegemine võttis mul umbes kaks aastat."

"Kõige rohkem tehakse videomängu tegelasi, sest tihtipeale on neil väga huvitavad disainid. Tehakse ka jaapani animatsioonist tegelasi, samuti filmidest ja koomiksitest," tõi Zaitseva välja.

Zaitseva sõnul on temal umbes 20 erinevat kostüümi. "Mulle meeldib oma kostüüme täiesti nullist teha ja see võtab aega. Töö on mul kella üheksast viieni, siis tulen koju, söön, puhkan ja teen kostüüme kuni kella kolmeni öösel. Minu jaoks on kõige tähtsam kostüümi tegemise protsess. Mulle meeldib kostüüme teha ja uusi asju õppida. Kui ma lähen lavale, siis ma olengi see tegelane."

"Tulge ajaloomuuseumi cosplay klubisse. See on meil täitsa uus asi, vaatame, kuidas meil läheb," kutsus Zaitseva kõiki huvilisi cosplay värvikireva maailmaga tutvuma.