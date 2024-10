Astronoom Eenmäe: Maa ümber tiirleb praegu minikuu

Astronoom Tõnis Eenmäe rääkis "Ringvaates", et Maa ümber tiirleb praegu minikuu, mis on ajutine külaline kosmosest ning mida kartma ei pea. Tema sõnul minikuud teleskoobiga näha pole võimalik, sest ta on praegu nii nõrk, küll aga võib selle asteroidi väiksema teleskoobiga kätte saada jaanuarikuus.

"Minikuu on ajutine külaline kosmosest, mis teeb tiiru ümber maa. See ei ole püsivalt maaga seotud. Ta vahepeal jälle tuleb siia ja siis läheb jälle ära," selgitas astronoom Tõnis Eenmäe. "Septembri alguses hakkas Maa gravitatsioon väikest asteroidi piisavalt palju mõjutama, et minikuu asus Maa ja suure Kuu ümber silmust tegema ja novembri lõpus ta siis jälle vabaneb Maast."

Eenmäe sõnul ei ole meil mingit põhjust hirmu tunda. Tema sõnul meie silmad minikuud ei näe, sest see on vaid kümnemeetrise läbimõõduga, küll aga teame me, kus see asteroid asub. "See väike asteroid asub väikese vankri tähtkuju ja lohe tähtkuju vahel ning on tähistusega 2024 PT5."

Asteroidi ei näe koduste teleskoopidega ning isegi Tõravere observatooriumis asuva suure teleskoobiga ei ole praegu võimalik seda väikest asteroidi näha.

"Ta on praegu nii nõrk. Küll aga võiks selle asteroidi ka väiksema teleskoobiga kätte saada jaanuarikuus. Pildi peal on ta aga nagu üks täht teiste tähtede seas," ütles Eenmäe.

Suur teleskoop Tõravere observatooriumis saab tänavu 50. aastaseks. "Maailmas ei ole teist nii suurt teleskoopi sellel laiuskraadil," ütles Eenmäe.

2002. aastal avastati üks hästi veider objekt taevas, mida ka Tõraveres jälgiti.

"Seal oli täht, millega juhtus midagi, konsensust pole, mis täpselt juhtus. Selle tähe ümber oli ka valguskaja näha. Tähel toimus kolm plahvatust või heleduse purset, mis tekitasid tähte ümbritsevas aines valguse peegeldumise, ja see oli üks hästi eksootiline objekt," tõi Eenmäe välja kõige erakordsema nähtuse, mida suure teleskoobiga on õnnestunud jälgida.