Flötistid Tirmaste ja Pihlap: kõik lood tulevad meie päritolupaikadest

Ansambel Kuula Hetke liikmed Katariina Tirmaste ja Kärt Pihlap rääkisid Vikerraadios, kuidas sündis nende flöödiduo ning tõid välja, et kõikide nende lugude meloodiad tulevad paikadest, kust nad ise või nende esivanemad pärit on.

"Olen sündinud ja kasvanud Tallinnas, aga suhteliselt kaua juba elanud Tartus. Mängin flööti, olen õppinud pärimusmuusikat ülikoolis ja tegutsen selles vallas, õpetan Elleris, Tartus ja mängin flööti erinevates ansamblites," tutvustas Katariina Tirmaste ennast.

"Mina olen üles kasvanud Raplas, tulin Tallinnasse gümnaasiumisse, olen terve elu mänginud flööti, olen üles kasvanud maailmamuusika maailmas, hiljuti lõpetasin MUBA ja praegu õpin muusikaproduktsiooni," rääkis Kärt Pihlap enda kohta.

Tirmaste sõnul kohtusid nad Kärdiga samuti maailmamuusika keskel. "Suvised pärimusmuusikalaagrid on selline viljakas pinnas, kust kasvab palju noori muusikuid. Ühel aastal olin mina Kärdi õpetaja. Oli väga tore koos mängida ja sealt jäimegi edasi koos muusikat tegema," lisas Tirmaste.

"Eksinud Udu" on esimene lugu flöödiduo septembri lõpus ilmunud albumilt "Kuula Hetke Remixed", mis valmis koostöös produtsent Maris Pihlapiga.

Pihlapi sõnul oli "Eksinud udu" esimene lugu, mis nad laagris koos mängisid. "Kuna meie üksteise tunnetus, arusaamine on niivõrd hea, nii sarnane, siis minu jaoks oli see väga suur kogemus ja mõtlesin, et sellest tahaks midagi pikaajalisemat teha."

"Kuula Hetke on minu meelest hea improvisatsiooni alus või valem, et sa kogu oma teadmiste ja kogemuste pagasi jätad endas alles, aga sa ei mõtle otseselt peaaegu mitte millelegi, vaid lihtsalt lased hetkes, olevikus kõik endast välja ja samal ajal kuulad ja tajud maailma 100 protsenti," ütles Pihlap.

Tirmaste tõi välja, et see on usaldus maailma vastu, aga samas ka tähelepanelikkus. "Mis minu sees praegu toimub, mis mu lavapartneriga toimub või mis publikus toimub."

Algas kõik flöödiduost, millele lisandus elektrooniline puude Maris Pihlapi käe läbi. "Otsisime erinevaid väljendusviise. Maris oli hea lähedane inimene, kellega koostööd hakata tegema. Meil mõlemal oli usaldus tema tundlikkuse ja kunstilise maitse vastu. Tallinn Music Weekil katsetasime esimest korda, kuidas see kõik kokku hakkab kõlama ja sellega läks hästi," lisas Tirmaste.

Pihlapi sõnul on tema eesmärk mõelda sellele, kuidas panna flöödiduo kõlama suuremalt ja täidlasemalt, kui et vaid kaks flööti mängivad. "Elektroonilise muusika lisamisel tekib kuulajas rohkem seoseid ja endal on ka huvitavam seda maailma avastada," lisas Pihlap.

Tirmaste sõnul oli nende sooviks ka, et meloodiad või lood võiksid tulla nendest kohtadest, kust nad ise või nende esivanemad pärit on. "See on raamatute lappamine ja arhiivimaterjalide kuulamine."

"Seda päiksetõusukontserti Indias mäe küljel, keskaegse kindluse lähistel, sellist kontserdikogemust vist millegagi üle ei trumpa," muheles Pihlap, kirjeldades üht erilist Indias toimunud kontserti. "Ilusad ja erilised kontserdikohad inspireerivad."

Pihlap musitseerib veel ka koosluses ZÄ koos Franz Königswieseriga, kus esitletakse omaloomingut. "See on kombo maailmamuusikast, klassikalisest muusikast ning ka džässmuusikast," lisas Pihlap.

Tirmaste sõnul on Lonitseera kõige aktiivsem ansambel, kus ta ka musitseerib ning samuti mängib ta ka rahvusvahelistes koosseisudes nagu Hypnosis Negative. "See on tantsu sisse uppumise muusika," muheles Tirmaste.