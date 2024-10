Parima magusa hoidise autor: baarikapis jäi mulle mehe viski ette

Hoidistekonkursi magusa hoidise võitja Sille Lavin ja soolase kategooria võitja Triin Palmipuu rääkisid "Terevisioonis", et moosi tehes peab julgema katsetada. Lavini sõnul sündis tema tänavune moosihitt nii, et ta läks baarikapist Vana Tallinna likööri võtma, aga mehe viski jäi ette ning ta otsustas sellega moosi teha.

"Ma kaitsesin tiitlit," ütles Sille Lavin, kes teist aastat järjest võitis hoidistekonkursi parima magusa hoidise kategoorias Šoti viski õunamoosiga.

"Mina läksin konkursile soolaste hoidistega seetõttu, et kuna me oleme Sillega sugulased ja ma teadsin, et ta oma moosipurkidega jälle osaleb, siis ma mõtlesin, et lähen kindla peale välja ja ei hakka magusate moosidega võistlema," ütles Triin Palmipuu, kes võitis hoidistekonkursil soolaste hoidiste kategoorias.

Palmipuu sõnul on iga aasta hea saagiaasta, sest kui pole õunu, on pirnid, kui pole ploome, on sõstrad, nii et alati midagi leiab. "Tomateid ja kurke ning seeni on ju ikka igal aastal," lisas ta.

Lavin katsetab hoidistega samuti aasta ringi. "Mul on nektariinid ja aprikoosid, alati ei pea hooajaline vili olema. Mulle meeldivad eksootilised viljad, esimesed aprikoosid, millest moosi tegin, tõin reisilt kaasa. Austria aprikoosid kõlbasid ka purki panna," ütles Lavin.

"Kuna ma võidan Vana Tallinna likööri ja Šoti viski maitseliste moosidega, siis võib olla otsitaksegi konkursil just neid erilisi maitseid, aga kõige olulisem on ikkagi see, et tooraine oleks värske ja oma parimas küpsuses," lisas Lavin.

Lavini hoidistest võitis konkursi Šoti viskiga õunamoos. "Tahtsin õuna kuidagi erilisemaks teha. Läksin baarikapist Vana Tallinna likööri võtma, aga mehe viskid jäid ette. Ma nuusutasin ja mõtlesin, et ohh, see sobib moosi sisse väga hästi," selgitas Lavin, kust tuli idee õunamoosi sisse viskit panna. "Veel lisasin juurde muskaati ja väikse tilga tšillit."

Hoidistekonkursi magusa hoidise kategooria võidumoos Autor/allikas: ERR

Lavin ei mäletanud, mis sorti õunad moosi sisse läksid. "Kõige tavalisemad õunad ema aiast," muheles ta.

Moosi paneb ta röstsaiale või croissant`ile, aga ka pannkoogile. "Mees sööb moosi otse purgist, ütles, et sellist moosi võib süüa küll."

Soolase kategooria võitjaks osutus Palmipuu tehtud röstitud paprikaga letšo. "Ma olen elus saanud vist liiga palju halbu letšosid, sest minu jaoks oli letšo alati mõrkjas ja mõttetu maitsega veider asi ja otsustasin teha sellise, mis mulle maitseb," selgitas Palmipuu.

Tema letšos on sibul, paprika, tomat, tomatipasta, tšilli, natuke sidrunimahla ja natuke suhkrut. "Et mitte tomatit ja paprikat ära tappa, vaid et neile natuke lisamaitset anda," selgitas Palmipuu.

Nii Lavin kui Palmipuu ei oskagi konkreetsete kogustega retsepti öelda. "Ma ainult katsetan ja istungi poti ääres ja siis lisan. Seekord oli sõbranna külas, moos podises ja mõtlesime, et paneme natuke tšillit ka," muheles Lavin.

Palmipuu tehtud pirnimoosis on vanilje ja mandel sees. "Pirnimoosi ma teen sellepärast, et see on ainus moos, mida meie pere lapsed üldse on nõus sööma."

Lavini tehtud nektariinimoosist sai tema sõnul kõik alguse. "Seda ma teen igal aastal. Sinna läheb vanilje, natuke sidrunit ja natuke ka soola. Ärge kartke katsetada," ütles Lavin, kelle sõnul ei pea moosi korraga palju tegema, piisab kilost, mis mõnusasti moosiks podisema panna.