Sander Loite: "elektrikest" röövpüüdjad pole kuhugi kadunud

Sander Loite käis "Osooniga" Emajõel kohapüügiretkel, mille käigus tõmmati konksu otsa ka uhiuus ankur. Raadio 2 hommikuprogrammis nentis loodussaatejuht muuseas, et kuhugi pole kadunud ka röövpüüdjad.

Sander Loite käis "Osooniga" kaemas harrastuskaluri elu, milleks võeti ette kohapüügiretk Emajõel. Ennast peab Loite tagasihoidlikult harrastuspüügi harrastajaks. "Ma päris õige harrastuspüüdja ikka veel ei ole, aga kui võimalus on ja on vahvaid kutsujaid, kes oskavad ka häid näpunäiteid jagada, siis ikka lähen," sõnas ta.

Seekord abistas Loitet kohapüügil kogenud kalastusgiid Jarko Jaadla. "Tema ikkagi teab neid koha kohti, seal ei jää midagi juhuse hooleks," sõnas saatejuht ja märkis, et seetõttu neil näkkas ka hästi.

Loite nentis, et endiselt pole kuhugi kadunud aga röövpüük, mõned "harrastajad" kasutavad selleks ka autoakusid. "Olen inspektorite käest siit-sealt kuulnud, et nad tabavad selliseid tegelasi. Pidi nii olema, et neid kõnekeeles n-ö "elektrikke" ikka leidub jah."

Loite sõnul oli kohapüügil oluline teada jõepõhja kaarti, kuna erinevad kalaliigid eelistavad jõe põhja peal erinevaid kohti ja sügavuskohti. "Kohad pidid olema rohkem sellistel kohtadel, kus nad on põhja ligi," sõnas Loite ja märkis, et nende varitsuskohad sõltuvad ka näiteks kala vanusest. "Kui ongi selline eakam koha, tõsine röövel, siis tema passib sellises kohas, kuhu eksivad ära tema saakloomad ja võib-olla nooremad kohad hoiavad natuke eemale selle jaoks, et ennast säästa liigikaaslase lõugade vahele jäämisest."

Väljanägemiselt meenutab koha Loite sõnul väljavenitatud ja hallikat ahvenat. "Kuigi ingliskeelne nimi ütleb ta kohta pikeperch, mis tähendaks justkui natukene haugi ja natukene ahvenat, siis ta on pikaks venitatud ahven, kellel on värvid maha keeratud."

Kalastusretkel püüdis Loite muu seas veest välja ka paadiankru. "Väga palju saab selle veekeskkonna jaoks head sellega, kui konksu taha jääb võõrkehi, mis tegelikult sinna veekogusse ei kuulu ja võib-olla hoopis segaks sealset elustikku," sõnas saatejuht. Ankru võttis paadimees kohe ka kasutusele.

Sander Loite kalastusretke näeb esmaspäeval "Osoonis" ETV eetris kell 20.30.