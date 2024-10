Liiklusohutuse ekspert: inimestel pole oktoobris harjumust helkurit kanda

Oktoober on Lukašenko-Tšistotini sõnul aeg, mil inimestel on endiselt harjumus, et väljas on valge, mistõttu ei kanta helkurit ja ei arvestata esimeste pimedate öödega. "Eelmise aasta statistika näitas, et oktoobri lõpus, novembri alguses viskas tohutult kiiresti üles õnnetuste arvu, kus jalakäija, kes ei kandnud helkurit, sattus õnnetusse," sõnas ta.

Alates 2011. aastast on helkuri kandmine kohustuslik nii maanteel kui ka linnas liikudes. "Tegelikult näitab ka statistika, et rohkem satub inimesi asulas liiklusõnnetusse, just jalakäijana, kes ei kanna helkurit, sest muu valgus ja infomüra on nii suur, et lihtsalt inimene, eriti kui ta kannab tumedaid riideid, jääb märkamatuks," rääkis ekspert.

"Kui me räägime, et linnakiirus on 50 km/h, siis 28 meetrit on see maa, mis ta vajab, et seisma jääda. Ilma helkurita inimest ta märkab alles 30 meetri pealt ehk nibin-nabin, ja seda siis, kui ilm on ilus, asfalt on kuiv, pidurdamine on suurepärane jne," rääkis Lukašenko-Tšistotin.

Helkurit peab kandma jalakäija sõiduteepoolsel osal ehk paremal pool. Seejuures tuleb vaadata, et helkur oleks kinnitatud autotulede kõrgusele ehk umbes 50–90 sentimeetri kõrgusele maapinnast.

"Jalakäija on kõige ohustatum liikleja liikluses. Mul on vaateväli suurepärane, kui ma seisan, liigun jalakäijakiirusel. Aga niipea kui ma panen endale kasti ümber ja tõstan seda kiirust kiiremaks kui 7–10 km/h, siis nii ka vaateväli muutub ahtamaks ja inimene lihtsalt kaob ära," toonitas liiklusohutuse ekspert.