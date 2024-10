Aasta klassijuhataja: kõik algab õpilase kuulamisest

Läinud nädalal jagati õpetajate päeval õpetajatele auhindu. Tänavune aasta hariduse sõber on ettevõtja Taavi Kotka ja aasta klassijuhataja Holstre kooli õpetaja Kädi-Liis Ilves, kes sõnas "Terevisioonis", et tunnis õpilaste tähelepanu hoidmine algab tunde tekitamisest, et nad on kuulatud.

Kädi-Liis Ilves töötab õpetajana seitsmendat aastat. "Tunne on ikka selline värske, ei ole tekkinud veel õiget rutiini, kogu aeg proovid uusi asju," sõnas ta. "Justkui lähed samal ajal tööle, justkui lapsed on ka samad, aga tegelikult sa kunagi ei tea, mis seal tunnis juhtub. Lapsed on väga loomingulised ja ägedad partnerid õppimisel, õpivad nii mina kui ka lapsed ise," rääkis Ilves.

Tunnis õpilaste tähelepanu hoidmine algab Ilvese sõnul nende kuulamisest. "Ma kuulan enda õpilasi, nende arvamus on oluline ja ma arvestan sellega. See annab esimese väikese sideme, ta tunneb, et ta on kuulatud ja tema otsus loeb midagi ka. See paneb neid rohkem ka kaasa rääkima, et neil ei ole ükskõik sellest, mida me teeme," rääkis aasta klassijuhataja.

Aasta hariduse sõbra tiitli pälvis tüdrukutele suunatud tehnoloogiaringile HK Unicorn Squad aluse pannud Taavi Kotka. "Omaenda garaažist 17 tüdrukuga alustasime, täna on neid üle 4000 ja see sama garaaž teenindab neid koole üle Eesti. Võiks rohkem, koos Taltechiga me seda püüame," sõnas Kotka.

Selleks, et tehnoloogiaharidus jõuaks kõigini, tuleks Kotka sõnul kaasajastada koolide õppekavades tööõpetuse programm. "Meie enda programm on ära tõestanud selle, et nii tüdrukud kui poisid tahavad seda õppida," sõnas ta. "See on ainult otsuse küsimus, sest kõik vahendid on logistikamudeliga tehtavad. Ka see, et täna neid tunde annavad kooliõpetajad või lapsevanemad, näitab, et 8-9-aastast last ei pea õpetama ülikooli kõrgharidusega insener."

Hetkel on Kotka sõnul küsimus selles, kuidas tüdrukute seas tehnoloogiahuvi hoida ka gümnaasiumis. "See ongi see koht, kus täna Tallinna tehnikaülikool on meile appi tulnud ja meil on Unicorn Squad Pro, kus nad päriselt õpivad juba erialaseid oskusi elektroonikast programmeerimiseni jne," sõnas Kotka.

Kotka sõnul on tegu tulevikku investeerimisega. "Ma armastan oma riiki. Kui sa tahad, et see riik oleks kasvav, konkurentsivõimeline, tõhus ka 10-20-30 aasta pärast, siis sa pead täna investeerima nendesse, kes on praegu 7-8-9-aastased," sõnas ta. "Ma tunnen täpselt sama, tunnen, et ma saan ära teha midagi," nõustus Ilves.