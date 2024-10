Eesti suurima koori dirigent: ma ei uskunud, et sellest asja saab

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas Kalamaja segakoor. Kuigi esialgu tundus dirigent Kuldar Schütsile, et entusiastlike laulusõprade plaanist oma koor teha suuremat asja ei saa, on Kalamaja segakoorist tänaseks Eesti suurim koor välja kasvanud.

2013. aasta oktoobris tegevust alustanud Kalamaja segakoor on tänaseks 162-pealiseks kasvanud. Dirigent Kuldar Schüts tõi võrdluseks, et Kalamaja laulusõprade esimesse kooriproovi tuli umbes 25–30 inimest.

"Ma tegelikult ei uskunud, et see kollektiiv üldse luuakse, kuna see kutsuti Facebookis kokku ja mind kutsuti sinna juurde. Ma sain mõne kollektiivi esindajaga kokku ja see jutt oli hästi hämane ja ma mõtlesin, et ei, siit mingit asja küll ei tule," tõdes Schüts.

Kuigi esialgu tundus dirigendile, et entusiastlike laulusõprade plaanist suuremat asja ei saa, on Kalamaja koorist välja kasvanud Eesti suurim koorikollektiiv. "Eks siin ole rotatsiooni ikka, mõned lähevad ära, mõned tulevad juurde, aga viimased neli-viis aastat on olnud massiline tung. Kusjuures mina ei tea seda fenomeni, miks nad kõik siia koori tahavad tulla," rääkis Schüts ning lisas, et suure kollektiiviga läheb järgmise aasta üldlaulupeo laulude õppimine väga ladusalt.

Eriti kiitis Schüts oma lauljate tahet laulda. "See entusiasm, mis prooviruumist vastu vaatab, on teistele kollektiividele eeskujuks. Nad vaatavad sellise õhinaga ja usuvad kõike, mida ma räägin, selles mõttes nad tahavad ja püüavad. See on väga eeskujulik."

