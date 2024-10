Linnurände tippaeg toob rahvusvahelised loodusturistid Eestisse

Loodusgiid Bert Rähni rääkis "Ringvaatele", et loodusturism on selgelt kasvavas trendis. Rähni tutvustab Eesti puutumata looduse võlusid nii lääneeurooplastele kui ka ameeriklaste ja indialastele.

Läänemaa Haeska torni all näeb nii väikeluiki, kiivitajaid kui ka saksa ja soome turiste, sest linnurände tippajal on saanud Eestis loodusturismi meka. "Meil on väikesel territooriumil palju erinevaid elupaikasid. Hommikul vaatame linde, päeval sõidame Hiiumaal ja õhtune plaan on minna põtrasid metsadesse otsima. Ja seda kõike saab teha ühe päeva jooksul," selgitas loodusgiid Bert Rähni ning lisas, et kuigi Soomes on ka palju loodsuväärtusid on sealsed vahemaad palju pikemad.

Eestis on selleks ka sobiv infrastruktuur. Näiteks asub loodusturiste ootav ööbimispaik kohe Haeska linnavaatlustorni juures. "Kõik on nii lihtne ja kättesaadav," lisas Rähni.

"Loodusturism on maailmas selgelt kasvav trend. Kui käia kuskil Aasias või Aafrikas reisil, siis on näha, et kõik rahvuspargid on pigem ülerahvastatud. Käiakse linnades ka, aga sellest on Lääne-Euroopa turistidel üleküllastumus tekkinud. Kõik on kõike näinud," rääkis Rähni.

Rähni sõnul tuleb Eestisse nii väga tugeva süvahuviga ja suurte eelteadmistega turiste, kes tulevad spetsiaalselt näiteks kakkusid ja metsiseid otsima, aga tuleb ka üldisema loodushuviga inimesi, kes tulevad lihtsalt kogema looduselamusi, näiteks suurt hulka linde koos rändeks valmistumas.

Laurin ja Anna sõitsid Eestimaale Lõuna-Saksamaalt Müncheni lähistelt. "Meid huvitab looduses rändamine üldisemalt. Oleme mõne korra käinud Norras linde vaatlemas. Reisibüroo abiga olema käinud ka Costa Ricas. Nad keskenduvad loodusmatkadele ja kontaktidele loodusega. Seda reisi plaanisime vist kolm aastat," rääkis Anna.

"Peale Costa Ricas käiku hakkasime mõtlema, kas ka Euroopal oleks midagi sellist pakkuda. Costa Rica on päris kaugel. Siis mõistsime, et Eestis on palju puutumata loodust, uurisime internetist ja otsustasime kohale tulla," lisas Laurin.

Järgmisel nädalal ootab Rähni uut turistide gruppi, kus on koos inglased ja hollandlased. "Põhiliselt tuleb neid suurtest Lääne-Euroopa maadest. Aina rohkem on turiste Prantsusmaalt, Hispaaniast, Taanist. Hästi huvitav on ka see, et ka USA-st ja Indiast on hakanud esimesi kliente tulema," ütles Rähni.