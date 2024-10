Kutsikavabrikust ära viidud 87 koera ootavad varjupaigas kohtulahendit

"Maja oli tiheasustuse alal ja väljapoole ei paistnudki, et midagi valesti oleks, aga kui uksed avanema hakkasid, siis oli vaatepilt kohutav. Esmasel hindamisel ei olnud võimalik aru saada, kui palju neid koeri seal kokku on," rääkis Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise peaspetsialist Carol Laurimaa.

Omanikud probleemi ei näinud ja väitis, et tal on 40 koera. Koeri kokku kogudes sai 40 koerast 87, kes kõik olid ühest tõust.

Laurimaa sõnul on loomade ära võtmine äärmuslik meede. "See tähendab, et loomadega on midagi juba väga halvasti. Enne ei tea kunagi, kui hull kohapeal pilt on ja kui kohale jõudes näeme, et olukord on halb ja ei ole muud variant, kui loomad sealt ära võtta, siis võtame ühendust oma lepingupartneriga, kes korraldab loomase transpordi ja püüdmise," selgitas Laurimaa.

vaatepilt ei olnud ilus. Täpsemaid veterinaarseid ülevaatuseid tehes selgus tõsiasi, et tegu on võib-olla kõige hullema kutsikavabriku juhtumiga. Oleme ka enne sarnaste juhtumitega tegelenud ja neil on tüüpilised kutsikavabriku mured. Väga halvas korras hambad, mustad kõrvad, erinevad infektsioonid, väga pikad küüned. Aga nende puhul võiks öelda, et olukord oli eriti hull. Oli näha, et nad olid väga pika aja jooksul olnud ilma ravi ja vajaliku abita. Seal sõne otseses mõttes piinelnud," selgitas Varjupaikade MTÜ annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa ning lisas, et koertel avastati ka geneetilised probleemid, millega võib kaasneda näiteks halvatus.

Hetkel on koerad Varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaigas. Kuna koerad võeti ära riikliku järelevalve toiminguga, siis loomapidajal on õigus oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda ja seda on ta ka tänaseks teinud. "Hetkel on koerte peal esmane õiguskaitse, mis tähendab, et neid koeri ei või steriliseerida ega kastreerida ega edasi võõrandada ehk uusi kodusid leida," selgitas Laurimaa ja lisas, et sellegipoolest on koerad hetke Varjupaikade MTÜ omandis.