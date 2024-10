Uue muusika reede: Coldplay, Ant Nurhan, Caribou, Valge Tüdruk jt

Ant Nurhan – "Kui sind pole"

Üheksanda superstaarisaat võitja Ant Nurhani uue singli produtsent on Kim Wennerström ning sõnad kirjutasid Lauri Räpp ja Kadri Koppel. Uus singel räägib Anti sõnul igatsusest. "Sellest raskest ja kurnavast tundest, mis tekib, kui sinu elust on keegi või miski puudu, keda või mida sa väga armastad," lisas ta.

Wingwave – "Energy release"

Ansambli Wingwave soovis debüütsinglil ühendada funk'i, ambient trip-hop'i ja stratosfäärilist rokki. Singel on ka peagi ilmuva debüütalbumi nimilugu.

Triibupasta ja Valge Tüdruk – "Hr Maakler"

Triibupasta uus singel räägib artistide endi sõnul "pervomaaklerist". Lool teeb kaasa kevadel debüütalbumi avaldanud Valge Tüdruk, produktsiooni eest vastutasid Markus Palo ja Boipepperoni. Lugu saadab ka muusikavideo, mille autoriks Tristan Czar Aasmäe.

Caribou – "Got To Change"

Kanada elektroonilise muusika produtsent Dan Snaith ehk Caribou avaldas kuuenda albumi "Honey".

The Smile – "Bodies Laughing"

Radioheadi liikmete Thom Yorke'i ja Jonny Greenwoodi kõrvalprojekt The Smile on vaatamata aasta algul ilmunud albumile augustist saati uusi lugusid. Reedel anti välja ka kümne looga album "Cutouts", mis on bändi kolmas ja valmis samade stuudiosessioonidel jaanuaris ilmunud albumiga "Wall Of Eyes".

Helena Hauff – "Humanoid Fruit"

Suvel ka Hiiumaal üles astunud saksa produtsent ja DJ Helena Hauff avaldas esimese singli uuelt lühialbumilt "Multiply Your Absurdities".

Godspeed You! Black Emperor – "Green Shoots"

Kanadast Montrealist pärit postrokkarid avaldasid kaheksanda albumi "No Title As Of 13 February 2024 28,340 Dead", mille raamiks on Gazas toimuv sõda.

Finneas – "Lotus Eater"

Finneas, kes eelkõige tuntud Billie Eilishi produtsendi ja vennana, avaldas kolmanda albumi "For Cryin' Out Loud", millel Los Angelese produtsent ei toimeta üksi, vaid on laulukirjutamiseks võtnud appi ka bändi.

Rich Homie Quan – "Free"

Septembri algusest meie hulgast üledoosi tagajärjel lahkunud Atlanta räppari Rich Homie Quani perekond avaldas albumi, mis räpparil enne traagilist sündmust käsil oli. Albumilt leiab 35 lugu, millel teevad teiste seas kaasa ka Lil Tjay, Skilla Baby ja 2Chainz. Rich Homie Quan oli möödunud kümnendil alanud hiphopi uuenduskuuri üks pioneere, kes Atlanta hiphopi maailmale tutvustas.

Coldplay – "All My Love"

Reedel ilmus briti bändi Coldplay kümnes album "Moon Music". Bänd teatas enne albumi ilmumist, et peale värsket albumit on kollektiivilt oodata veel kahte albumit ja peal 12. panevad nad pillid kotti.