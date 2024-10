Eestit esindab noorte Eurovisioonil 13-aastane Annabelle Ats looga "Tänavad"

Laulu autor on muusikaprodutsent ja helilooja Sven Lõhmus, kes on aegade jooksul Eurolaulu ja Eesti Laulu konkursile 23 lugu esitanud. Annabelle laulule "Tänavad" on valminud ka värske muusikavideo, mille autor on paljude Eesti Laulu lava-show'de ja videote autor Alice Aleksandridi.

Eestit esindab tänavu lauluvõistlusel 13-aastane Tartumaa tüdruk Annabelle Ats. Musikaalne neiu alustas laulmisega kuueaastasena ja praegu on tema õpetajateks Kärt Sepp ja Toomas Voll. Lisaks õpib Annabelle klaverit ning soovib pärast põhikooli lõpetamist pühenduda muusikale veelgi enam ja jätkata õpinguid MUBA-s. Muusika kõrval on tema hobiks veel kergejõustik. 2024. aastal võitis Annabelle ETV laulusaate "Tähtede lava".

9–14-aastased lauljad astuvad noorte Eurovisioonil rahvusvahelise publiku ette 16. novembril Madridis. Võistlusel osaleb sel korral 17 riiki, Eesti võtab konkursist osa teist korda. Lauluvõistlusele saab kaasa elada ETV2, ETV+ ja ERR-i portaali vahendusel. Lisaks jõuab ETV-s vaatajate ette noorte Eurovisioonile pühendatud erisaade.