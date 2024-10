Inno Joonas: talveks tuppa toodud taimed peab toas ümber istutama

Floristikakooli juhataja Inno Joonas rääkis "Terevisioonis", et taimede talveks tuppa toomisel on paar väga olulist reeglit. Tema sõnul peab taime toas potti ümber istutama ning arvestama, et taimed vajavad valgust.

"Ka taimed lähevad talveunne, puhkefaasi, sest kõik, mis on looduses, tahab puhata," ütles Eesti Floristikakooli juhataja Inno Joonas. "Aga on ka taimi, mida võiks siis poputada."

Joonas tõi välja pelargooni, sest see on taim, mida võib toas kasvatada. "Pelargoonil võib julgesti tagasilõikeid teha ja võib lausa uute pistikutena kasvama panna. Iga taime tuppa toomisel on üks väga oluline asi. Me peame nad ümber istutama uuesti potti."

Joonase sõnul tasub üle vaadata, kas juurepall on puhas ja igasugused ussikesed ka välja korjata.

Joonase lemmik on mandevilla. "Ta on praegu üks Euroopa trendikamaid taimi, teda on mitme erineva värvusega. Aga praeguseks on ta õues juba natuke ära koltunud ja ma olen ise selle järgi proovinud, et mandevillat võib julgesti üle talve ilusasti hoida. Aga kõik taimed vajavad valgust," lisas Joonas.

"Ma olen pannud tähele, et meie kodudesse ja aedadesse satuvad oliivipuud järjest sagedamini. Oliivipuu on väga kapriisne puu, mis päeval tahaks hästi sooja ja öösel hästi jahedat. Seetõttu on neid väga keeruline üle talve pidada. Väga hästi saab ta hakkama aga näiteks talveaias, kus on talvel plusskraadid ja küllaltki palju valgust."

Joonase sõnul on ka meie talved läinud märksa soojemaks ja seetõttu võib näiteks luuderohu talveks õue jätta, aga võib ka tuppa tuua.

"See potiroos, mida me oleme harjunud kinkima ja mida inimesed tihtipeale peenrasse pistavad võib ka talveks peenrasse jääda. Kui on lumine talv, siis lumi katab teda ise. Potiroosi pole enam mõtet tuppa tuua," lisas Joonas.

Hortensia on Joonas jätnud talveks peenrasse. "Ega ma pole teda ka kinni katnud. Soojema talvega peab ta ilusasti vastu."