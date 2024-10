Vikerraadio uus ajaloosari jutustab Euroopa loo

Millal Euroopa sündis, kuidas on ta kasvanud ja arenenud ja kuhu välja jõuab? Mis asi on Euroopa? Millised on olnud need väärtushinnangud, mis on eristanud Euroopat muust maailmast?

"Kogu Euroopa ei mahu Eesti loo sisse ära," põhjendas uue ajaloosarja vajadust Vikerraadios saate autor Piret Kriivan, kes on 20 aastat toimetanud ja juhtinud Eesti ajaloost kõnelevat sarja "Eesti lugu", mis on Vikerraadios laupäeviti.

"Euroopa aeg" keskendub alustuseks sellele, millal Euroopa algas. Juttu on Euroopa kujunemisest: Europe legendist, maailma jagunemisest idaks ja lääneks alates esimesest aastatuhandest enne Kristust; Frangi riigist, mis ühendas kristliku maailma; tsivilisatsioonidest, mis toetuvad eelkäijatele või üksteisele; ida, lõuna ja põhja ründe all olnud Euroopast, Euroopast kui koloniseerijast ning kristliku ja islami maailma konflikti juurtest.

Esimese saate külalise, ajaloodoktor Lauri Vahtre sõnul on Euroopa geograafiline mõiste, millele annab sisulise mõtte ja tähenduse vaid tema identiteet, tema olemus.

Saade on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 15.05 alates 6. oktoobrist 2024. Saate autor on Piret Kriivan, helirežissöör Maris Tombach.